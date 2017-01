Diamond Films México ofrecerá grandes estrenos en 2017

Posicionado como el séptimo distribuidor más importante del país, estrenará títulos nominados y premiados internacionalmente

El pasado 2016 representó para Diamond Films México un año récord, al reportar 16 millones de boletos vendidos, con lo cual lograron posicionarse como el séptimo distribuidor más importante del país.

Es por ello que para este 2017, la compañía redobla esfuerzos y prepara estrenos de títulos nominados y premiados internacionalmente, como: Un monstruo viene a verme (A Monster Calls) con 12 nominaciones en los Premios Goya; Luz de luna (Moonlight) con 6 nominaciones a los Globos de Oro; Un camino a casa (Lion) con 4 nominaciones a los Globos de Oro; Jackie, con Natalie Portman, nominada al Globo de Oro en la categoría de Mejor Actriz-Drama; El espacio entre nosotros (The Space Between Us) con Britt Robertson, nominada a los Teen Choice Awards en la categoría de Mejor Actriz Joven y La morgue (The Autopsy of Jane Doe), ganadora en el Fantastic Festival en la categoría de Mejor Película.

Adicionalmente, contarán con películas protagonizadas por talento aclamado por la crítica, como: Michael Keaton, en Hambre de poder (The Founder), Robert De Niro y Christopher Walken en War with Grandpa y Doug Jones en Nunca digas su nombre (The Bye Bye Man), por mencionar algunos. El segundo semestre del año presentaremos una de las películas más grandes del verano. Valerian y la ciudad de los mil planetas (Valerian and The City of a Thousand Planets), una co-producción americana-francesa; dirigida, escrita y producida por el visionario Luc Besson (El quinto elemento, Lucy); protagonizada por Cara Delevingne (Escuadrón suicida, Ciudades de papel) y Dane DeHaan (El sorprendente Hombre Araña); con un reparto que incluye a Ethan Hawke, Clive Owen y Rihanna.