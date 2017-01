Luis Miguel parece estar listo para regresar

Según fuentes cercanas al cantante, junio sería el mes que marque el regreso a los escenarios, con el lanzamiento además de un nuevo disco

Tras una larga lista de fechas frustradas y conciertos cancelados en el último instante, una de las estrellas mexicanas más importantes está a punto de volver a brillar, pues según fuentes cercanas a Luis Miguel, estaría listo para regresar a los escenarios en junio, pero no lo haría en solitario, pues se acompañaría de un nuevo disco que se pretende sea con mariachi. No obstante esto no ha sido fácil, ni para fans, pero mucho menos para el propio “Sol”, pues ha tenido que someterse a rigurosas dietas y jornadas de ejercicio para estar en forma, sumadas a sus clases de vocalización y canto.

La noticia trascendió luego que se dijo en el programa de radio La Taquilla, que de acuerdo a una fuente que pidió guardar anonimato, el intérprete de “La incondicional” volverá a los escenarios el próximo junio, para lo cual ha estado tomando clases de canto y vocalización. Lo mismo, Luis Miguel haría la promoción de un disco en el que se ha encontrado trabajando en los últimos meses, mismo que se espera sea con mariachi.

Sin duda que el 2016 fue un mal año para Luis Miguel, pues “El Sol” suspendió varios shows y dejó varios conciertos a mitad de camino por sus problemas de salud. Esto parece ser el punto en que el cantante tocó fondo, pero está dispuesto hacer lo que sea para verse y sentirse bien de nueva cuenta. Según fuentes anónimas, el cantante primero hizo un cambio rotundo en su alimentación, dejando las carnes para encaminarse al veganismo, lo que implica que también dejaría de comer todo derivado y alimento que venga de animal.

Habrá que estar al pendiente de fuentes y declaraciones oficiales que confirmen el regreso de Luis Miguel a la escena musical en los próximos meses, mientras que de momento sólo hay rumores y especulaciones, que si bien son eso, rumores, no suena nada descabellado, ni fuera de lugar.