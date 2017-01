Claudia Cervantes celebrará 500 representaciones de “Soltera, pero no sola”

Angélica Aragón y Alfonso Arau serán los padrinos para develar la placa conmemorativa

La actriz, autora e intérprete del texto, arranca con esto nueva temporada, del 7 de enero al 25 de febrero

Con un éxito que parece no terminarse, Claudia Cervantes está lista para una nueva temporada con su unipersonal “Soltera, pero no sola”, la cual arrancará el 7 de enero con la develación de una placa conmemorativa por 500 representaciones, la cual será apadrinada por Angélica Aragón y Alfonso Arau en El Vicio Teatro Bar, ubicado en la calle de Madrid #13, Coyoacán, en la Ciudad de México, sitio que albergará esta corta temporada con funciones los sábados.

La actriz, escritora y cantante refiere que “Elegí como padrinos a Angélica y Alfonso porque los admiro, ambos son mis amigos, aprendo mucho de ellos, he seguido sus consejos, son geniales y abrieron camino a muchas generaciones a nivel internacional, sus trayectorias son ejemplares. Me siento muy afortunada de ser su discípula y sentir su apoyo incondicional en mi carrera, más ahora que pienso producir mi primera película basada en el monólogo”.

Para esta fecha especial Claudia tiene preparada una sorpresa para el show junto al artista rumano Emile Rengle, quien se encuentra en México para comenzar un tour con su música, él es director artístico, ha sido coreógrafo y bailarín de celebridades como Beyoncé y Katy Perry. Para los siguientes sábados la cereza del pastel que atrae tanto al público femenino como a la comunidad gay y despierta celos en los caballeros del público es la participación desde hace un año del argentino Edu Moñuz como chippendale, a quien podemos ver sin camisa en la televisión, él es el buen vecino en el programa El Coque va.

Claudia Cervantes platica que dentro de sus planes del 2017 está el enorme reto de presentar “Soltera pero no sola” a Los Ángeles, California, para lo cual están traduciendo el texto que se titulará “Single but not alone” y practicar su inglés.

El mensaje de sus obras está cargado de libertad y ha empoderado a miles de mujeres sin importar el nivel socioeconómico. Claudia menciona tras haberse presentado en reclusorios femeniles, en el Auditorio Nacional y frente a comunidades indígenas, a lo largo de 5 años, que la conexión con el público es la misma porque hay una crisis notable en las relaciones humanas y una búsqueda de nuevas formas para relacionarnos hasta que optemos por regresar a lo esencial; respetarnos unos a otros y que mientras se está o no en pareja podemos hacer de la soltería el mejor viaje de aprendizaje en nuestra vida.

“Tanto la obra de teatro, el libro, las canciones y próximamente la película incitan a reflexionar a través del humor. Deseo ser espejo de la sociedad para que logremos reivindicar el amor verdadero”, agregó la creadora e intérprete Claudia Cervantes.

Entre otros planes, Cervantes quiere filmar un cortometraje que ella escribió y finalmente titularse después de 9 años cursando la carrera de Literatura Latinoamericana en la Universidad Iberoamericana, mientras realizará su servicio social, escribiendo el libro de la Fundación APAC para ayudar a niños con parálisis cerebral.

La nueva temporada de “Soltera, pero no sola” se efectuará en el El Vicio, Teatro Bar, ubicado en Madrid #13, Coyoacán.