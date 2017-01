Mensaje presidencial

Desde el portal

Ángel Soriano

Mientras en diversas regiones del país continúan las protestas por el gasolinazo, el presidente Enrique Peña Nieto explicó que la liberación de los precios de los combustibles es resultado de una decisión primordial para velar por el bienestar de la estabilidad económica del país.

“La prioridad para mi gobierno, es preservar la economía de nuestro país, de no hacerlo así, el costo de no velar por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor, mucho más costoso que la medida que no se ha tomado. Es una decisión difícil, dolorosa, pero inevitable, no hacerlo sería más grave y delicado”, aseguró.

Hizo un llamado a la calma y la comprensión. “Es sin duda esta medida, una acción que nadie hubiera querido se tomara, no es para el gobierno de la República algo fácil, tomar una medida como la tomaron, no es el deseo del Presidente de la República y de su gobierno el tomar una medida como ésta”, señaló.

El ajuste en el precio de las gasolinas, no es resultado de la reforma energética o hacendaria, ni se debe a un incremento en los impuestos, refleja un incremento en precios internacionales y adelantó que el gobierno federal protegerá los intereses de la ciudadanía, evitando que se cometan abusos o incrementos indebidos y se implementarán medidas para cuidar y acompañar a la sociedad mexicana en este proceso, subrayó.

TURBULENCIAS

Reivindican a Luis Videgaray

La instrucción al nuevo canciller, Luis Videgaray, es acelerar el diálogo y los contactos para que desde el primer día de la nueva administración estadunidense se puedan establecer las bases de una relación de trabajo constructiva, en materia de seguridad, migración, comercio e inversión, y a la nueva secretaria de Cultura, María Cristina García Zepeda, deberá atender las necesidades de la comunidad cultural, al tiempo de promover nuestra cultura dentro y fuera de nuestras fronteras, dijo el presidente Enrique Peña Nieto, al dar a conocer los nuevos nombramientos en el gabinete y reconoció el trabajo de Claudia Ruiz Massieu durante el periodo que dirigió la SRE y le agradeció su entrega a dicha dependencia…El líder de la Coordinadora Nacional Movimiento Plan de Ayala (CNPA MN) Francisco Jiménez Pablo, dijo que el aumento brutal al precio de las gasolinas y diésel es un golpe despiadado al pueblo mexicano que ve cómo el aumento otorgado a los salarios mínimos de 7 pesos para ubicarlo en 80 pesos diarios se diluye al comprar los alimentos de la canasta básica que aumentó un 40 por ciento, en tanto que el salario de los jornaleros de 65 y 110 pesos por jornada de 12 horas, en el norte del país, por lo que el costo de la vida está definitivamente aniquilado pues no hay una recuperación del poder adquisitivo.

“La inflación ha sido superior al aumento salarial ya que se ha estancado durante 34 años de políticas económicas neoliberales y ha llevado a la pérdida del 75% del poder adquisitivo del salario del trabajador del campo y la ciudad”, precisó… El cabildo de Cuautitlán Izcalli presidido por el alcalde Víctor Estrada Garibay, aprobó un descuento del 34% en el pago del Impuesto Predial 2017 a pensionados, jubilados, huérfanos menores de 18 años, personas con discapacidad, adultos mayores, viudas o viudos sin ingresos fijos y aquellas personas físicas cuya percepción diaria no rebase tres salarios mínimos, aplicándose únicamente al propietario o poseedor que acredite que habita el inmueble; para el resto de los contribuyentes será del 8% en el mes de enero, del 6% en febrero y del 4% en marzo…Fundada la protesta en la Torre Trump de Nueva York del activista Gerardo Fernández Noroña: México debe reclamar la parte que nos despojó EU en 1830 e iniciar un nuevo litigio. A partir de esos límites debe Trump considerar el muro fronterzo…

