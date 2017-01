Lucía Méndez arranca el 2017 como empresaria y preparando nuevo espectáculo

Anuncia su sociedad con Magnolia Bakery y un nuevo show, de la mano de Alexander Blade, quien la hará volar a más de 20 metros de altura

Arturo Arellano

Lucía Méndez se presentó ante los medios para dar a conocer parte de sus proyectos para el año que recién empieza, la actriz y cantante luce en buenas condiciones y dice sentirse mejor de lo que se ve. Lo más destacado de entrada en esto proyectos es su sociedad con la casa repostera Magnolia Bakery, que se dedica a preparar los más deliciosos postres, galletas, cupcakes y pasteles. Lo mismo anunció que se prepara para emprender una gira por toda la República con su show “Lucía Méndez en escena”, que además grabará en vivo para un Cd/Dvd.

Luego de compartir algunas roscas de reyes preparadas por los grandes chefs y reposteros de Magnolia Bakery, Lucía Méndez habló en entrevista con diferentes medios en relación a sus planes para el año en curso “Creamos sociedad con Magnolia Bakery, es una repostería internacional, yo soy fanática de los postres y he probado muchas cosas, por ello decidí que nos juntáramos con Magnolia porque me ha parecido lo mejor. Generalmente me cuido mucho, no me permito muchos lujos en la comida, me amarro mucho la boca y me mato en el gimnasio, pero llegando aquí no puedo resistirme, porque todo lo que aquí se prepara es muy bueno”, explicó.

Adelantó que este será un año completamente musical “quiero dar rienda suelta a las presentaciones en vivo, por ello estoy preparando un nuevo espectáculo ‘Lucía Méndez en escena’ que voy a estrenar en Texcoco el 30 de marzo, para después hacer una gira por todo México”. Aseguró que no será un show cualquiera sino que esta vez está presentando especial atención en la parte visual “quiero explotar cada parte de mí, no sólo cantar mis éxitos, sino interpretarlos y tener un poco de la actriz en el escenario. También estoy trabajando de la mano de Alexander Blade para que sea un espectáculo lleno de ilusionismo y magia. Me hará volar a más de 20 metros de altura, es muy vistoso, a veces si me da un poco de temor, pero la gente merece un show diferente y arriesgado”.

Por lo anterior, la diva reconoció que “he tenido dos meses de preparación física, con ejercicio, y en la parte de la voz, estudiando mucha vocalización con Gibrán, quiero estar en un cien por ciento”.

En relación a su participación en el musical “Amor eterno” cuyo estreno a finales de diciembre fue frustrado por la familia de Juan Gabriel, señaló “yo soy una artista, lo que tengo es un contrato con Omar Suárez, pero no tengo nada que ver en el problema entre Iván Aguilera y Omar. A final de cuentas sólo a Omar le puedo preguntar qué pasa; sin embargo, será hasta el 15 de enero cuando sepa algo, porque ese día nos citó a una junta en la que nos darán detalles de en qué va terminar esto”.

Finalmente, la cantante anunció el lanzamiento de un Cd/Dvd, con su show en vivo para 2017, mientras que la gira “Lucía Méndez en escena” arranca este 3 de marzo en Texcoco. La casa de repostería a la que Lucía Méndez se ha asociado se encuentra ubicada en Virgilio, 40 de la colonia Polanco, sitio en el que se puede degustar un gama impresionante de gallettas, cupcakes, pasteles, y para esta temporada las tradicionales roscas, rellenas de chocolate o frutas.