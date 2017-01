Luego de más de 1 millón de escuchas en Spotify, Judith Mateo viene a México

Promocionará su quinto disco “Rock is my Life” el sábado 21 de enero en Rock Son Villa Coapa y el 27 de enero en Rock Son Centro Histórico

Con más de un millón de escuchas en Spotify de su cuarto trabajo “Celebration Day”, la violinista española Judith Mateo se consolida como la única mujer violinista rockera tras el exitoso lanzamiento de su quinto trabajo titulado “Rock is my Life” estrenado de la mano de Warner Music y que por vez primera arriba a México para ofrecer dos presentaciones exclusivas para sus numerosos fans. La primera será el sábado 21 de enero en Rock Son Villa Coapa a las diez de la noche y la segunda el viernes 27 de enero en Rock Son Centro Histórico a las diez de la noche con lo mejor de un repertorio que la han consolidado en Europa con la interpretación de versiones de clásicos rockeros y temas propios.

La pasión de Judith Mateo por la música irlandesa, sus raíces asturianas y su formación clásica son su seña de identidad. No en vano, sus más de trescientos conciertos a lo largo de la geografia española y en el extranjero lo avalan. Además cuenta con cinco trabajos discográficos que han sido su carta de presentación extraordinaria para verificar su enorme calidad musical e interpretativa, tales como “Tir Nan Og” (Universal Music Spain, 2003, reeditado Warner 2015), Mientras el cielo no se caiga” (Balinaboola SL 2007, reeditado Warner 2015), “Ashes” (Warner Music, 2011), Celebration Days (Warner Music, 2014) y “Rock is my Life” (Warner 2016) .

Desde su primera gira ha conquistado al público de los principales escenarios y festivales españoles: Festival de Mondo Celta de Ortigueira, Viñarock, Festival Folk de Plasencia, Festival Folk de Getxo, Leyendas del Rock, Festival Internacional de Música de Aínsa, Folkinvierno Las Rozas, Festival de Jazz de San Javier, Festival de Jazz de Talavera de la Reina, entre decenas más. La proyección internacional de Judith Mateo comenzó en Irlanda donde pasó tres años nutriéndose de la música tradicional y tocando como primer violín de la Orquesta de la Universidad de Waterford, además de participar en varios festivales. Su labor de ayuda al pueblo saharauí la lleva a celebrar varios conciertos benéficos en el Sahara occidental junto a artistas locales e internacionales. No menos importantes han sido sus actuaciones en Bélgica, Francia, Palestina, Italia, Egipto, Portugal, Marruecos o Tokio. Desde el Parlamento Europeo a las playas del Algarve, pasando por la Plaza del Pesebre de Belén y los parques naturales del norte de Italia.

La mezcla de sus raíces, el tecnicismo del clásico, sus viajes e investigaciones sobre música, se plasman en un conciertos arrolladores que conectan desde el principio con el público. Temas de la tradición y propios van de la mano, siendo cada vez más celta rock. La armonía del violín se une a la guitarra eléctrica, el bajo, la flauta, la gaita y la batería. Un espectáculo adaptado a la modernidad y a las nuevas tecnologías, con una cuidada escenografía.