Snakehips & MØ estrenan su nuevo sencillo Don’t leave

La increíble producción del dúo brilla en esta canción

El dúo de producción británico, Snakehips, se ha asociado con la sensación del pop danesa, MØ, para lanzar un nuevo sencillo titulado Don’t leave.

La increíble producción del dúo brilla en este sencillo: suaves ritmos de R&B con cálidos acordes y altos vocales aunados a la distintiva voz de MØ. Don’t leave es una emotiva pero innovadora balada.

El 2016 estuvo lleno de logros para Snakehips. Su más reciente sencillo, Cruel, contó con el talento vocal de Zayn. Lograron su primer top 5 y ganaron un Ivor novello por su sencillo All my friends, una colaboración con Chance The Rapper y Tinashe que fue merecedora también a Certificación de Platino. Su enorme popularidad extendió su gira; Snakehips tocó en los gustos de Coachella, Lollapalooza, Glastonbury y Bestival, vendió los principales espectáculos en KOKO de Londres y The Wiltern de Los Ángeles, así como la gira por América, Australia, Europa y Asia.

MØ es una de las estrellas pop que más rápido ha crecido en el planeta y Don’t leave viene con todo tras el éxito de sus sencillos anteriores: Final song y Drum. La co-escritora y voz principal del éxito mundial de Major Lazer, Cold Water y Lean On, está dando los últimos toques a su segundo álbum, que se estrenará este 2017. MØ ha tocado en giras “sold out” y ha ganado audiencias enormes de festivales en todo el mundo. El otoño pasado completó su más grande gira hasta la fecha en el Reino Unido, incluyendo un show agotado en el icónico Roundhouse de Londres.