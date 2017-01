Niurka amadrina a su hija en Teatro en Corto

Romina Marcos se presenta en este formato con “La fortuna de la rueda” de Sharon Kleinberg

Arturo Arellano

Arranca la temporada 21 de Teatro en Corto y con ésta una ola de grandes sorpresas para la casa teatral, entre las que destaca la participación en este formato de la talentosa y joven actriz Romina Marcos, hija de Niurka Marcos, que por supuesto no se podía perder el estreno de “La fortuna de la rueda”, donde su hija da muestra de sus capacidades histriónicas y comparte créditos con Violeta Isfel y Alejandro Márquez, que en complicidad dan vida al texto de Sharon Kleinberg.

Niurka, en entrevista, se dijo orgullosa de su hija y aseguró que no duda que Romina pueda superarla en cualquier momento “ella podrá mostrar su versatilidad y por fin podré verla porque no pude ir cuando se presentó en Teatro en Corto en Coyoacán, porque yo también estaba trabajando, pero de éste no me perdía por nada. El consejo que le doy es que la carrera es de inclusión, talento, superación, día con día, de saber llevar de la mano con la prensa su carrera para que llegue de manera adecuada a la audiencia, es una carrera de sentimiento y corazón, yo no le puedo aconsejar nada artísticamente porque ella es una artista histriónica, canta, actúa, baila, hace todo lo que le dicen y lo hace bien”.

Destaca que la única herencia que le ha dejado “son los cojones, porque ella nació con un talento natural, no se lo debe a nadie más que a Dios y la vida que se lo dio, porque canta de oído, actúa y es una artista de las que me gustan, eso quiero presumirlo no es frívola ni es hipócrita, que anden buscando el perfil perfecto, es una artista que le gusta la comedia y no le importa hacer el ridículo, esos son los mejores, los que se entregan en cuerpo y alma al escenario. La felicito porque esta es una gran oportunidad, le doy las gracias a Teatro en Corto por creer en el talento de Romina, por crearla y por mantener este formato con vida”.

Asegura que “No es por Niurka Marcos que ella se va abriendo puertas, es por su trabajo constante porque es muy disciplinada con sus maestros, hace caso y obedece, pero lo más importante es que mantiene los pies en el piso, el artista es en el escenario porque cuando te bajas de él, eres un ser humano como todos los demás, ríes y lloras como todos. Te equivocas, pero ella cuando lo hace, lo acepta, se le humedecen los ojos y le duele equivocarse, pero es parte del crecimiento y del aprendizaje”.

Finalmente habló en relación a su regreso como Aventurera “aún no empiezo con los ensayos, pero ya empecé a entrenar, mi sorpresa, que es como le llamo, hay que hablar de la calentadera”. Posteriormente compartió la rosca de reyes con el resto del equipo de Teatro en Corto, encabezado por Lolita Cortés y Paco Lalas, que estrenan además de “La fortuna de la rueda” otras ocho obras en Yosemite 40, de la colonia Nápoles, con funciones de jueves a domingo.