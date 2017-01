Rechaza Quintana Roo incitación a la violencia desde la clandestinidad

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

El día de ayer, después de algunos intentos fallidos de saqueos en tiendas de autoservicio y estaciones de gasolina que se dieron la semana pasada, lo cual causó temor y psicosis entre los ciudadanos, el estado vivió calma total. Tal vez por el frente frío, pero la tensión se “enfrió”, pues más de 50 personas fueron detenidas por actos vandálicos que no pasaron a mayores.

El gobernador, aseguró, sin decir quién, que la promoción de la violencia desde la clandestinidad, realizada en redes sociales, tiene un objetivo: coartar la libertad de los ciudadanos.

Por lo pronto, se conoce que las cuentas de redes sociales, desde donde se pretendió organizar a grupos para realizar saqueos ya fueron detectadas y que el gobierno federal, no sólo ordeno el cierre de esas cuentas, sino también levantar cargos contra los responsables. ¡Sopas perico!

Más marchas

Aunque para ayer, al menos en Quintana Roo se regresó a la calma después de las manifestaciones contra el “gasolinazo” y las amenazas de saqueo, en el Partido de la Revolución Democrática organizan una movilización nacional “pacífica” para el próximo domingo en contra de la liberación de los precios a los combustibles.

El delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRD en Quintana Roo, Irán Moreno Santos, y el secretario general del Comité Ejecutivo Estatal en Quintana Roo con funciones de presidente, Carlos Montalbán Colón, anunciaron que la marcha la organizan los perredistas desde el centro del país y se realizará en las principales ciudades de los estados.

Sin embargo, en Quintana Roo aunque los amarillos presumen de tener al menos 30 mil afiliados, la realidad es que la mayor parte de ellos son ahora “morenos”, por lo que en la realidad no son más del 5% los que se mantienen activos, a no ser que se les unan otras organizaciones o la población en general, cosa difícil en domingo en la mañana, no se espera que las calles se abarroten.

Todos se deslindan

En cuanto a los actos de violencia que se suscitaron derivados de las protestas por el “gasolinazo”, que en redes sociales se adjudicaron a partidos políticos con el fin de desviar la atención del alza en los precios de los combustibles, como era de esperarse, priístas, morenos y también perredistas se deslindan de ello. Empero, “alguien” esconde la mano después de aventar la piedra, eso está claro.

Ridículo internacional

Que el PRD se prepara para internacionalizar sus marchas, pues el delegado nacional del PRD en Quintana Roo, detalló que diputados federales y senadores perredistas tienen programado un viaje para asistir el 20 de enero a la toma de protesta de Donald Trump, a fin de participar en las manifestaciones convocadas por connacionales y migrantes a donde acudirán a las marchas programadas para ese día en Estados Unidos.

Pese a que en México existen problemas de suma importancia a resolver en este momento y aunque es obligación de los legisladores dar resultados a los mexicanos para disimular su incapacidad política, realizaran el acto teatral de protestar en EU.

Como si eso fuera significativo para Donald Trump. ¡Seguro el presidente electo del país vecino no puede ni dormir de pensar que los congresistas del PRD se manifestarán el día de su toma de posesión! Jijijijijiji.

¿Quién y por qué les darán permiso a los perredistas de ausentarse de sus funciones en un momento tan crítico para el país y realizar una actividad sin ningún impacto real en beneficio para México? ¿Quién pagará sus gastos?

Priístas, coquetos con Morena

Si bien se conocía desde el año pasado al ver el descontento al interior del Partido Revolucionario Institucional, después del proceso electoral, el Movimiento de Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, que en el estado dirige José Luis Pech Várguez, se habló de abrirle la puerta a los priístas que decidieran abandonar su partido. El fin de semana pasado el propio Pech Várguez lo confirmó y en la lista de los interesados de caer en los brazos de Morena, están al menos tres de los pesos pesados del tricolor estatal.

Que los priístas, Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno en la pasada administración; el diputado federal, José Luis “Chanito” Toledo Medina, y el dirigente de Red Ciudadana, Eduardo Ovando Martínez, negocian ya su ingreso a Morena, donde dicen les abrieron el portón, pues se llevarán con ellos a una multitud de seguidores.

Sin embargo, Pech Várguez un día después se desdijo y aseguró que sus palabras fueron mal entendidas. Como buena “Chimoltrufia”, como dice una cosa dice otra, pues cambió su versión y ahora asegura, que si bien los tricolores se han acercado a Morena con el afán de integrarse al partido de AMLO, no se refirió en específico a Mendicuti Loría, Toledo Medina y Ovando Martínez.

Que, además todavía no se ha realizado la evaluación que tendrían que pasar los interesados en ingresar a Morena -ummmm, ¡exámenes! ya empezamos mal- ni existe un acuerdo entre morenos para recibirlo y los interesados no han presentado un proyecto conjunto. Pech Várguez asegura que su Morena no está tan necesitada como para andársele ofreciendo a cualquiera y darles posiciones políticas. La “morena” se hace la difícil.

Los caballeros callan

Aunque el nombre del diputado federal, José Luis “Chanito” Toledo Medina está entre los que coquetean con Morena, prefiere mantener por el momento esa relación en secreto, pues guardó silencio sobre el tema.

“Judas” detectados

La reacción en el Partido Revolucionario Institucional en voz de su líder estatal, Raymundo King de la Rosa, sobre la inminente migración de al menos tres de sus liderazgos fuertes en el estado a las filas de Morena, fue mantener la postura del dirigente nacional priísta, Enrique Ochoa Reza, de no ceder ante “chantajes”.

El origen del pleito interno, es que después de la derrota del PRI en la contienda electoral del año pasado, algunos liderazgos priístas del estado consideraban necesaria una renovación interna total, mientras el nuevo líder nacional les ordenó mantenerse en unidad, postura que se ha endurecido.

Que Ochoa Reza conoce los nombres de los “judas” que pretenden abandonar el barco (¡asústame panteón!) ahora que el Revolucionario pasa por uno de los momentos más difíciles de la historia, por lo que, o juran su amor por el PRI o de una buena vez se van con Morena, pues hasta ahora están, como dice la canción, “que se van, que se van y no se han ido”.

La meta que tiene la dirigencia nacional tricolor, de resurgir como un nuevo partido, no será posible si no se mantienen en unidad y existe en sus filas la duda de sus convicciones. Atrás quedó el tricolor, donde todos, sin chistar se alineaban. Pero, ¿no será mejor para el PRI que se vayan los que tengan que irse? Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com