Gasolina, precios oscilantes

Desde el portal

Ángel Soriano

El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, informó que a partir de febrero los precios de las gasolinas serán oscilantes, de acuerdo a la oferta y la demanda, al incorporarse al mercado nuevas empresas que comercializarán el energético que dejará de ser monopolio exclusivo de Pemex y de esa manera los consumidores lo podrán adquirir de acuerdo al tipo de cambio y a los precios del mercado global.

Indicó que nuestro país no tiene capacidad para el almacenamiento de gasolina y su transportación, de las refinerías a los centros de consumo, se hace a través de pipas que encarecen el producto pues esto debería realizarse en gasoductos que tampoco tenemos y cuya construcción es costosa. La presencia de empresas competidoras en el mercado mejorará los costos de producción y de consumo.

Desde luego nadie duda que el precio del transporte encarece el producto, pues no es lo mismo consumirlo cerca de las refinerías que a una gran distancia donde no los hay; sin embargo, nos habíamos acostumbrado a adquirir el producto a un mismo precio, sin reparar en los costos de producción, pues el Estado mexicano siempre ha sido benefactor y hoy que se enfrenta a una nueva realidad, motivada por la voraz competencia mundial, nos damos cuenta que estamos fuera de la realidad.

Sin duda, ningún gobierno quiso admitir ni enfrentar las consecuencias adversas del pueblo mexicano, pero no es posible mantenerse aislado del mundo; y esto apenas empieza: las amenazas internas y externas harán de nuestro país otro, no sólo por las fuerzas del mercado, sino por la realidad social y política; todo parece ser que el México bronco ya despertó, al menos que la población acepte que vivimos en un mundo diferente y habrá que acostumbrarse vivir en una permanente cuesta de enero.

TURBULENCIAS

El país arde, Oaxaca en paz

Y mientras en estados donde sus gobernadores se sentían o se sienten presidenciables, como el Estado de México, Puebla y la Ciudad de México, las turbas enardecidas se han encargado de demostrar que la imagen publicitaria aderezada por publicaciones especializadas y por elevados honorarios de los publirrelacionistas, no es igual que la realidad. Los vándalos salidos de las ciudades perdidas (incluidos los perritos), saquean los súper y las tiendas departamentales, enviando un mensaje que la clase media y media alta no es el país entero: existen millones de marginados que sólo han pisado los estacionamientos de los grandes centros comerciales como “viene viene”, lavacoches o acomodadores, pero no son clientes habituales. Y mientras el país se incendia o se apacigüa, el estado de Oaxaca está en paz. A partir del arribo del nuevo gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, el zócalo y el Centro Histórico cobró nueva vida: los portales bullen de oaxaqueños y oaxaqueñas que vienen del interior del país o del estado, miles de turistas y visitantes disfrutan de la tranquilidad y de la inmensa riqueza cultural del estado. En el ánimo de las nuevas autoridades prevalece el mensaje: debemos conservar ésta paz y tranquilidad y demostrar al mundo que ya no queremos violencia, deseamos trabajar en paz y en armonía. Lamentable, por otro lado, que en algunas regiones del país haya brotado la inconformidad y la violencia; pero el tiempo pondrá a los gobernantes en su lugar; y pese a todo, hay en el equipo del gobernador oaxaqueño funcionarios que aún asumen actitudes de prepotencia que, de igual manera, tendrán que ser puestos donde les corresponde…www.revista-brecha.com

