Mal empieza el 2017

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

Mal empieza la semana para el que ahorcan en lunes, dice el viejo adagio que repercute en las mentes de todos, por el mal inicio que tiene el 2017 para los mexicanos en general.

Hacía mucho tiempo que los gobernantes en turno no recibían un repudio tan grande como el de los primeros días de enero del presente año y menos que el pueblo se levantará en protestas que derivaron en violencia, mientras que los vivales infundían miedo por las redes sociales.

Todos, desde el Presidente de la República, pasando por su secretario de Hacienda, el de Gobernación, el dirigente nacional del PRI y el nuevo secretario de Relaciones Exteriores, reciben las muestras del rechazo generalizado de los ciudadanos.

Cada uno de ellos se quedó impávido, congelado, estático ante la reacción popular por el incremento en el precio de la gasolina.

Lo peor de todo es que mostraron escasa capacidad de reacción y creyeron que los métodos del pasado apagarían cualquier protesta ciudadana.

De lo ocurrido los días pasados pocos pueden decir que lo han vivido anteriormente y que esos saqueos, violencia y creación de un clima de terror e incertidumbre, son cosas de todos los días en México.

El vandalismo se focalizó y llamó la atención que frenara o minimizara las protestas pacíficas convocadas en contra del alza en el precio de las gasolinas.

Nadie previó esa respuesta, ya que, el Presidente se fue de vacaciones y cinco días después de la entrada en vigencia del aumento en las gasolinas reaccionó para el reparto de culpas.

Responsabilizó a gobiernos anteriores de la actual crisis en esa materia.

Lo peor de todo es la forma en que abordó el tema, sacudiendo recuerdos con su pregunta de que hubieran hecho ustedes, en el caso del incremento del precio de la gasolina, ya que el mantener los anteriores precios hubiese frenado programas como Prospera y otros más.

Y es que es cierto que se reducen los subsidios a la gasolina, pero siguen los mismos en otros terrenos.

Las redes sociales se encargaron de decirle al Presidente que hubiesen hecho en esa circunstancia y van desde la venta de la Casa Blanca, el quitarles el dinero que se robaron o desviaron varios ex gobernadores, erradicar la corrupción, quitar prebendas a diputados y senadores, vender el avión presidencial y muchas sugerencias más, las que por supuesto no serán escuchadas y menos implementadas.

Son muchos los que se preguntan dónde quedó aquella promesa de campaña: “te lo firmo y te lo cumplo”, la que parece encontrarse en el olvido de los gobernantes.

La comunicación social del gobierno brilla por su ausencia o se encuentra igual que muchos otros, totalmente apanicada.

Pero si al Ejecutivo federal le ha ido mal en redes sociales, medios de comunicación y en una exposición mundial del caos que se intentó generar, sus colaboradores no están exentos de ello.

Queda evidenciado que son pocos los que alcanzan a reaccionar y Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no es uno de ellos, ya que como encargado de la política interna del país, no actuó en tiempo y forma ante las protestas ciudadanas, muchas de ellas manipuladas. No se sabe si Osorio Chong también se encontraba de vacaciones o simplemente las minimizó.

En ello contribuyeron en gran forma los gobernadores de varios estados, incapaces para frenar la rapiña y el saqueo que se produjo en varias entidades del país.

El presidente del CEN del PRI, Enrique Ochoa Reza, mostró su pequeña estatura política (no física) respaldando la medida del incremento en las gasolinas, varios días después, poniéndose de tapete del gobierno federal.

El secretario de Hacienda fue el elegido para realizar la ruta de visitas a estaciones de radio y de televisión, enfrentando a puro comunicador suplente, ya que los titulares estaban de vacaciones.

No tuvo apuro alguno José Antonio Meade Kuribreña para salir airoso de esos trances, aunque realmente los televidentes y radioescuchas no creyeron en toda la bondad del gobierno federal que sacrificó tanto, durante años, para mantener los subsidios a las gasolinas.

Es tal la soberbia de los gobernantes que desdeñaron actuar en consecuencia del paso dado. El aumento en la gasolina estaba previsto, no se lo sacaron de la manga, peor con toda la prepotencia con que actúan consideraron que dando la cara una semana antes del incremento, ya estaba todo solucionado.

La reacción virulenta, manipulada o no, sacudió consciencias, por lo que deberán tomar previsiones para futuros conflictos. Y es que si esto sucedió cuando todavía no aparece la cascada de aumentos, en luz, transporte, alimentos básicos, pueden generarse sorpresas amargas en los siguientes días.

Pero el escenario parece más patético, cuando faltan escasos once días para el cambio presidencial en Estados Unidos.

El gobierno mexicano tomó medidas y designó como nuevo encargado de la política exterior, al mismo que había corrido por la visita de Donald Trump.

Luis Videgaray Caso tiene a su cargo la Secretaría de Relaciones Exteriores, algo que se esperaba desde el 9 de noviembre pasado.

Se verá ahora si es cierto que Videgaray es un león como lo pintan o si en verdad, su designación fue una canonjía al entrante gobierno estadounidense.

La nueva llegada al gabinete del principal consejero del presidente Peña Nieto, enciende nuevamente la lucha por la candidatura presidencial, en la que Osorio Chong parecía cabalgar en solitario con Meade Kuribreña que no le entra a los priístas, por no militar en ese partido y un Eruviel Ávila muy alejado de ellos.

