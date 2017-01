El retorno de Videgaray

No. No es posible aceptar la solución a los gravísimos problemas de inconformidad y agravio social causados por las decisiones de los gasolinazos, detonadoras del hastío y la vergüenza colectiva. No es posible aceptar que el remedio sea un cambio maquillado en el gabinete. La gente en la calle se pregunta ¿cómo es que han hecho posible lo que era imposible?

El culpable de todos los destrozos que sufre el país, Luis Videgaray, regresa por la puerta de enfrente, apapachado en público, con un gesto de perdonavidas, dispuesto a profundizar más la miseria y la desolación. Ahora, se hace cargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Un cargo que sólo EPN cree que servirá para salvar al Estado. Ha comprado en oro los espejitos y las cuentas de bisutería que los portavoces y textoservidores de Videgaray han repetido hasta la saciedad: el futuro del país depende de las relaciones personales que el ex secretario de Hacienda ha podido establecer desde hace seis meses, cuando le presentaron al yerno de Donald Trump.

No cabe la menor duda: Videgaray es la droga que necesitaba EPN para levantar el ánimo, el brazo fuerte, el bálsamo potente para enfrentar sus responsabilidades. Sólo se atreve a dar la cara cuando lo tiene a su lado, cuando ve que es el soporte psicológico. Cuando asiente con la cabeza lo que el lector trata de pronunciar. Justifica el alza deliberada de los carburantes, la dependencia estructural de la importación de gasolinas, el cierre de las refinerías, los descarados aumentos impositivos para copetear los presupuestos burocráticos, al momento en que le da posesión al mismo que causó los desbarajustes. Al que nos llevó a la ruina.

La llegada de Videgaray barre con las ilusiones de Osorio Chong, Meade, Miranda, Nuño, Narro Robles, y todos los que usted quiera añadir a la lista de aspirantes presidenciales, pues vuelve a confirmarle a la nación que el único que manda y siempre ha mandado es él, nadie más que él.

Ni el pobre de Adolfo Hitler como canciller de Alemania tuvo más facultades y atribuciones que las que le han conferido a Videgaray. El fracasado pintor austríaco sólo podía disolver el gabinete de Hindenburg, vetar las leyes que le aprobara el Poder Legislativo e intervenir en las provincias para restablecer el orden público. Así, como suena. ¡Y así hizo lo que hizo!

Durante medio año fue poderoso ministro sin cartera

Videgaray rebasa al dictador alemán por mucho más. Desde que salió de la SHCP por traer a Trump a Los Pinos para remachar sus insultos a migrantes y reiterar sus ofensas sobre la construcción del ignominioso muro fronterizo.

En la sombra de los reflectores, sin cargo formal alguno, Videgaray recibía en Los Pinos a los secretarios del gabinete, quienes tenían que consultar con él las decisiones en materia hacendaria, económica, política y de seguridad nacional. Por ahí pasaban todos los que tenían que conservar la chuleta.

No existe nadie más que Videgaray

De los poderes Legislativo y Judicial, ni hablar. Ahí se sigue decidiendo lo que sus enviados ordenan. Cualquier gobernador priísta daría el brazo derecho por un saludo afectuoso de Videgaray. Los entorchados de la Sedena y Marina, sumisos durante dos meses que no tuvo cargo oficial, ahora confirman sus sospechas.

De nada sirvieron los esfuerzos de todos los colegios de profesionales del Derecho, de los asesores jurídicos del gobierno, que fueron puestos a trabajar por Humberto Castillejos Cervantes para buscar una posición, más importante que una secretaría, para que regresara Videgaray. Demostró que en un país confiado a la decisión personal, basta y sobra con adueñarse de su voluntad para ser colmado de honores, para ser respetado y adorado por los burócratas de cuello alto como el sursum corda, como el no hay otro en la pradera, más seca que la garganta de un crudo sin dinero.

Hasta Osorio Chong

Los hechos han confirmado todos los rumores sobre el infierno que nos espera. Las alzas a comestibles, bienes básicos, transporte, gasolinas, luz, gas, diésel y lo que usted se pueda imaginar, continuarán y se acrecentarán en el curso de los días, pues la inflación detonada será imparable. Luis Videgaray lo sabe. Así lo diseñó.

También la indignación y la protesta justa de las mayorías saqueadas y exprimidas. La respuesta del aparato ha sido mandar brigadas de paniaguados y reventadores para acicatear a policías locales a causar destrozos sin nombre y vandalismos sin freno, para justificar las medidas gubernamentales.

Inyectan el miedo a la población, para que ésta tire la toalla, vitupere y desacredite a los manifestantes.‎ Mandan las turbas incendiarias al estado de Hidalgo, y de paso le hace el trabajo a Videgaray en el Estado de México para acreditar su carácter de jefe de la campaña priísta en aquella entidad. Quieren utilizar las técnicas de distracción y mediatización social que antes se usaban, cuando el sistema tenía el equipamiento y la credibilidad para hacerlo. Desafortunadamente, hoy, toda distracción de la lucha social se carga en los negativos del gobierno. No saben dónde están parados, ni lo que quieren, ni para qué lo quieren.

Infiltrados en las manifestaciones, táctica provinciana

Los amedrentamientos y rumores, el uso de armas en manifestaciones, la infiltración de halcones en las protestas ciudadanas, son jugarretas de un régimen que afortunadamente se extinguieron hace décadas. Lo real es que las fuerzas armadas ya no obedecen las órdenes sus jefes. El sistema no tiene más que la mentira y el engaño maquinado. Hasta los mandos medios de la Policía Federal se han deslindado de la represión. Ofrecen su mediación y cordura, pues se niegan a obedecer las órdenes de unos vulgares mercachifles y hambreadores.

Se ha confirmado que no se puede manejar un gobierno nacional con esas tácticas de provincianos metecos y falsarios. Seguirán confirmando que los mexicanos en lucha ya no se espantan con el petate del muerto. Más, cuando los muertos son los que mandan, pero no gobiernan. Cuando están presos en sus almas muertas.

Ni duda cabe, Videgaray es el gallo

Lo real es que los de Atlacomulco ya tienen su gallo para el 2018. No es otro más que Videgaray. El que regresa con poder en mala hora para el pueblo y para el gobierno. Es una patada de ahogado. Es la bienvenida al Infierno. La entrega incondicional a los intereses de Estados Unidos en todos los rubros posibles. El puente de los mentecatos a todas las ambiciones gabachas, en todos los terrenos, sin freno posible. La cancelación de toda esperanza de crecimiento, de independencia y de soberanía.

Son los sepultureros del cadáver de quien ellos mismos asesinaron. No tienen fondo. Lo han demostrado en sus cuatro años de gobierno. Ahora, utilizarán lo que les resta para seguir burlándose de nuestra miseria, a nuestras costillas.

¿Usted cree que esto se pueda permitir?

¿No hemos tenido ya suficiente, para exigirles que se larguen?

Índice Flamígero: Escribe don Rubén Mújica Vélez: “Trump me pareció desde su emergencia súbita en la política de Yanquilandia, más peligroso por ignorante que por su lenguaraz comportamiento. Fox es un pálido remedo del hombre del ridículo peluquín. Ahora corroboro mi idea inicial sobre Trump. Obligar a la Ford a cancelar una planta a construir en México para hacerlo en suelo yanqui sienta un nefasto precedente. La Ford crece con plantas en el extranjero porque la mentada ‘globalización’ tiene por cimientos la mano de obra barata. En este caso, mexicana. Ford ubica en México varias plantas no cómo dicen, porque tengan “confianza en México” No. Se ubican porque tienen mano de obra barata y porque cuentan con enormes ventajas que les garantizan desde hace decenios los gobiernos PRI/PAN. Terrenos gratuitos, comunicaciones gratuitos, agua y luz eléctrica a la puerta de la planta, impuestos bajos y con frecuencia se los devuelven y no pagan impuestos. En fin, un llamado ‘Modelo de desarrollo’ que es largo, muy prolongado en el tiempo y es un modelo extranjerizador. Desde hace decenios no crece la economía mexicana sino crecen las utilidades de empresas extranjeras. Por eso, después del general Lázaro Cárdenas el crecimiento de la economía mexicana es ficticio: crecen los empleos mal pagados. México tiene los salarios más bajos de América Latina y de muchos países del mundo. Al crecer la economía crece más y más aceleradamente la desigualdad: pocos muy ricos y un océano de pobres. Pero este ‘modelo económico’ totalmente favorable a las empresas yanquis, ahora, con medidas de fuerza, con amenazas de Trump, se empieza a desmoronar. La Ford mordió el polvo, pero es imposible manejar la economía como pretende Trump, a ‘trompadas’. Trump está destruyendo la competitividad de empresas yanquis, que crece exprimiendo la mano de obra mexicana. La ‘globalización’ es no más que una reedición del capitalismo salvaje. Obvio, los economistas al servicio de los gobiernos entreguistas jamás van a reconocer este proceso de generación de utilidades para Yanquilandia, mediante la explotación de la mano de obra y las riquezas mexicanas. Pero este esquema que enriqueció a EU y empobreció a México, ahora Trump lo está destruyendo. ¡Ojo!: cuando John F. Kennedy entró en conflicto abierto con los señores del mundo siderúrgico y los llamo “hijos de p…”, los magnates recogieron el reto y en las solapas de sus trajes pusieron las iniciales de la ofensa del presidente, el mismo que presumiendo de demócrata, decidió la invasión a Cuba y su derrota. Después de ese reto aceptado, por los señores, del mundo siderúrgico, se registró el crimen de Dallas, Texas, aún sin convencer sobre la culpa del ‘tirador solitario’. Cuando menos, los que auguran los actos atropellados de Trump, lo que garantiza su ignorancia, es que no durará más de un cuatrienio… si es que lo termina vivo. Se dice que ‘la economía es algo demasiado serio para dejarla solo en manos de los economistas’. Ahora Trump garantiza que la ‘economía es demasiado seria para dejarla en manos de un energúmeno! + + + También recibo mensaje de don Alfredo Álvarez Barrón, mismo que le transcribo: “El secretario de Salud, José Narro, con la autoridad moral que lo caracteriza, ha dado por concluido el tema del gasolinazo: ‘Se trata de una decisión compleja, pero ineludible. De una determinación dolorosa, pero responsable. De una medida impopular, pero oportuna’. Por supuesto, del infernal círculo vicioso, despilfarro-corrupción-endeudamiento, que orilló al gobierno federal a tomar tan ´’dolorosa decisión’ no dijo ni media palabra.” Y, sobre esto último, El Poeta del Nopal sostiene: “Defiende el gasolinazo / mientras se cura en salud / y alaba la pulcritud / ¡de los hoteles de paso!”.

