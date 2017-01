Las acciones delictivas ya no serán toleradas

El gobernador Eruviel Ávila Villegas destacó que después de los actos de saqueo y bloqueos que sucedieron la semana pasada en el Estado de México, con el pretexto de la liberación del precio de la gasolina, éstos han sido superados y la situación se encuentra bajo control, resultado de la estrategia, de operativos y acciones coordinadas entre la administración estatal, el gobierno de la República, el Poder Judicial mexiquense y el sector empresarial afectado.

También manifestó que al momento no se han recibido observaciones en materia de derechos humanos, en cuanto al proceder ante estas eventualidades, pero señaló, estarán atentos a cualquier comentario. Eruviel Ávila mencionó que en el Estado de México no se debe confundir lo que es una protesta legítima y libertad de manifestación, con actos que son constitutivos de delito, por lo que acciones como las sucedidas la semana pasada no serán toleradas y se procederá con mano firme para hacer cumplir la ley.

Además, resaltó la colaboración de los integrantes del sector empresarial, quienes han presentado las denuncias correspondientes para poder detener y poner a disposición del Ministerio Público a los probables responsables.

Trabajos para mejorar escuelas

Durante el periodo vacacional y como resultado del trabajo coordinado entre autoridades federales, estatales, municipales, padres de familia y maestros, fue posible realizar trabajos de rehabilitación, entre ellos colocación de impermeabilizante, de loseta cerámica, de instalaciones eléctricas en salones, baños, entre otros, en 78 escuelas de la entidad en beneficio de más de 22 mil alumnos. Así lo dio a conocer la secretaria de Educación, Ana Lilia Herrera Anzaldo, al acudir con la representación del gobernador Eruviel Ávila Villegas, a la entrega de los trabajos de rehabilitación integral del jardín de niños “Ángel D Campo” de Ecatepec.

Explicó que estas acciones forman parte de la estrategia para dignificar más de 700 planteles educativos, ya que afirmó que la escuela debe ser un lugar alegre y seguro, porque ahí es en donde se construyen aprendizajes para la vida, y enfatizó la necesidad de trabajar para fomentar valores, ya que, dijo, “los valores se enseñan en casa, se refuerzan en la escuela, pero deben practicarse todos los días”.

Los trabajos de rehabilitación de los planteles, consistieron en: colocación de impermeabilizante en los tres edificios del plantel; loseta cerámica en las seis aulas; instalación eléctrica en salones, baños y dirección; cambio de puertas, herrería y vidrios; aplanado, resanado y complemento de barda perimetral; rehabilitación de módulos sanitarios y espacios de esparcimiento, entre otras obras.

