El atún contiene altos niveles de omega 3

Cápsulas de la salud

Elsa Rodríguez Osorio

Consejos para cumplir los propósitos en 2017

Rizartrosis, una afección articular que une el pulgar con la muñeca

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud, México es el segundo país en el mundo con mayor tasa de obesidad. En la época decembrina por las celebraciones y compromisos sociales se tiende a subir de peso. Así que en 2017 hay que conseguir mejores hábitos alimenticios. Una opción saludable es el atún, que contiene más proteína que la de otros animales. De cada 100 gramos de atún se pueden obtener hasta 24 gramos de proteína Ésta es esencial para el ser humano, ya que la necesita para construir y reparar tejidos y órganos, así como transportar algunas sustancias en la sangre, como lípidos o minerales. El atún contiene altos niveles de omega 3, el cual aporta energía y ayuda a combatir al colesterol malo. Fresco o en conserva, es una excelente opción, ya que además de ser saludable, es práctico y combina con todo. Dolores Premium ofrece una receta gourmet: ensalada de medallones: Ingredientes: 2 medallones de atún, una pizca de canela en polvo, una pizca de pimienta, una pizca de comino en polvo, 3 cucharadas de ajonjolí, 2 de miel, una de aceite, 12 hojas de lechuga maple, una pizca de sal, 5 hojas de menta, una manojo de espinaca baby. Instrucciones: Mezclar las especias, el ajonjolí y la sal. Barnizar los medallones con una brocha con la miel y cubrir con especias y sal. En una sartén con un poco de aceite sellar el atún por todas las caras para formar una costra, cortar en rebanadas gruesas. Trocear la lechuga y la espinaca, cortar la menta, en julianas finas e incorporar. Añadir un aderezo. ¡Y a disfrutar!

****

¿Cuáles son las probabilidades para llegar al 100% de los propósitos para este 2017? Primero aceptarse cual eres. La mayoría de las personas dejan sus propósitos a un lado porque no están seguras de sí mismas. Mucha gente intenta tanto ser alguien mejor, que se olvidan de aceptar, conocer y alentar a sus cuerpos. Se puede cambiar el destino en un instante con una rutina de afirmaciones. El famoso orador motivacional Zig Ziglar decía: “la afirmación trabaja, creas o no en ella”. Tu subconsciente es una ola constante de afirmaciones, pero si no sabes cuáles son, puede ser que sabotees tus esfuerzos para alcanzar tus objetivos. Carl Jung decía: “Hasta que hagas al subconsciente consciente, éste dirigirá tu vida y lo llamarás destino”. Así que hay que reprogramar las afirmaciones decirlas en voz alta, todos los días, frente a un espejo, con espíritu e intensidad, hasta que creas que eres lo que quieres. Sólo es cuestión de tiempo. Practicar afirmaciones te hará más fuerte, ya que renovarán tu confianza. Y te ayudarán a aceptar cada versión de ti en el camino a convertirte en alguien mejor y en forma, esto es un viaje que dura toda la vida.

*****

Mover un vaso o taza, levantar una bolsa, abrir la puerta usando una llave o teclear frente a la computadora, son sólo algunas de las múltiples actividades que una persona ejecuta a lo largo del día. Ya sea en el trabajo o la casa, todos estos movimientos requieren del uso de la mano y sobre todo del pulgar, dedo que permite hacer una “pinza” y tomar correctamente los objetos. Aunque es un esfuerzo habitual existe una condición que hace que sea muy doloroso: la rizartrosis, una afección de la articulación trapeciometacarpiana, que es la que une el pulgar con la muñeca. El padecimiento se presenta por lo general por dos factores: el desgaste natural o por un mal genético De acuerdo con el Dr. Juan Ramón Bonfil, ortopedista y cirujano de mano, esta enfermedad se presenta 30% más en mujeres que en hombres y sus principales efectos son dolor e inflamación en la zona, que disminuyen la fuerza y capacidad de presión usando el pulgar y otros dedos. Las molestias aumentan en la temporada invernal cuando bajan los niveles de presión y humedad del ambiente. El doctor Bonfil recomienda mantener el calor en la zona con el uso de guantes de piel que repelen el aire y la humedad, sumados a una alimentación rica en ácido graso omega 3, presente en pescados, aguacate, aceite de oliva, soya y linaza, entre otros. Existen soportes creados para restringir el movimiento del pulgar sin perder la funcionalidad de la mano. Un ejemplo es Rhizo Forte, de BSN medical, ideado para auxiliar a los pacientes en su articulación y disminuir el dolor e inflamación. Su diseño, reconocido con el premio Red Dot en 2014 por su calidad e innovación, además de no contener neopreno, látex y costuras cerca de la zona, garantiza un mejor confort y permite el contacto con el agua.

elros05.2000@gmail.com