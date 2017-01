“Algo tan sencillo como darte un beso”, de Blue Jeans

Patricia Correa

Editorial Planeta

El afamado escritor español Blue Jeans regresa con una nueva novela juvenil que es la segunda parte de la trilogía “Algo tan sencillo como…”, donde sus personajes David, Elena, Óscar, Iria, Julen, Manu, Ainhoa y Toni, los chicos del pasillo 1B, vuelven a la residencia Benjamín Franklin después de las vacaciones de Navidad.

Y en entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor nos dio más detalles:

-¿Cómo nace la idea de esta trilogía?

“Es una historia que tenía muchas ganas de escribir, porque yo tuve una etapa universitaria muy buena en los primeros años en una residencia de estudiantes, después de “El club de los incomprendidos”, tenía que hacer algo que se pareciera pero que fuera distinto, y lo mejor era avanzar en la edad de los personajes, por eso doy paso a los universitarios, creo que los libros son un poco la madurez, el tema de problemas, el uso de lenguaje, tiene un poco más de todo, y es una historia que me estoy divirtiendo mucho escribiendo, en esta segunda parte contesto las preguntas que quedaron pendientes de la primera parte, sobre todo al principio y voy generando nuevas tramas y personajes”.

-En la novela tocas el tema de la xenofobia, ¿por qué?

“Es un tema que está entre la gente joven, a mí me preocupa que se valore a una persona o que se opine por el color, la raza, es algo que debíamos tener totalmente superado y ni siquiera hablar de ello, pasa como con la homosexualidad, yo creo que son temas que deben ser naturales, que en un libro aparezca un chico que le gusten los chicos, o una chica que le gusten las chicas, sin tener que tratar el tema a fondo, el color de la piel igual, no tendría por qué hablar del tema de racismo, yo durante algunos años entrené futbol en varios coles y había varios chavales sudamericanos (peruanos, colombianos, dominicanos) y me daba cuenta que había problemas porque eran latinoamericanos, el tema de racismos no se ha superado aún, y que mejor que tratarlo en un libro y que la gente joven se concientice que no es algo positivo”.

-Tu público es joven, tienes muchísimos seguidores y es importante darles un buen mensaje en los libros…

“Yo no me puedo conformar con escribir amor y desamor, que está muy bien y existe entre los jóvenes, el amor está ahí y es un eje, pero hay otras cosas y otros temas, tampoco quiero aleccionar a nadie, no quiero dar lecciones con los libros, simplemente plantear situaciones que están, que convivimos con ellas y que habría que tratar de otra manera, a mí me interesa la igualdad, que la raza o condición sexual no es un impedimento para nada”.

-Fue grata mi sorpresa al ver que retomas uno de tus primeros personajes “Miriam” de “Canciones para Paula” ¿por qué decides hacer esto?

“Porque me gusta hacer guiños, homenajes, este es un guiño a los primeros lectores, no me puedo olvidar jamás de la gente que me ha ayudado a llegar hasta aquí, mezclar todo como se mezcla ahí, es un homenaje a todos los lectores ahí, sabía que eso podía gustar, llegarle a la gente, esto es un recurso es un momento determinado del libro, al principio me pareció una locura, cuando me lo plantee de mezclar una historia con otra, pero al final creo que quedó natural y de recordar un poco a la Sugus”.

