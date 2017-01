Alza en hidrocarburos debió ser paulatina: Carlos Joaquín

Derecho de réplica

Yolanda Montalvo

Durante su participación desde ayer en reuniones de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en las que el tema principal a tratar por los mandatarios fue del alza en el precio de las gasolinas y el diésel, el Ejecutivo de Quintana Roo, Carlos Joaquín, mantuvo su postura, en que si bien el incremento era inevitable, debió darse de manera paulatina, pues el golpe económico que reciben los que menos tienen será aún peor, ya que el próximo mes se espera un alza del 8% y en marzo 5% más en los combustibles.

Empero, los mandatarios de los estados, ni los congresos locales, tienen facultades para revertir el gasolinazo, por lo que en conjunto plantearon medidas que se pueden tomar para aminorar los efectos en las economías estatales.

Ni idea de los costos

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, también se reunió ayer con representantes de la Conago para dar los pormenores del gasolinazo a los gobernadores y tratar de convencerlos de la necesidad de éste.

Aunque se desconocen los pormenores de la reunión a puerta cerrada, posterior a ella, en una entrevista Antonio Meade aseguró -en una declaración al estilo Andrea Legarreta- que el costo del transporte público no está relacionado con el precio de la gasolina (¿?) pues el combustible es deducible de impuestos, por lo que el precio del pasaje no tiene por qué subir.

Es necesario que el titular de Hacienda le diga eso a la empresa de transporte público de Cancún -Autocar- la que anunció, que como primera medida por el aumento de 20 por ciento en el costo de combustibles y refacciones, sacó de circulación 20 unidades y de no haber un incremento en el pasaje de tres pesos retirarán la totalidad del servicio por no ser rentable.

Festeja primer aniversario “¿sin Aguakan?

Puerto Morelos festejó su primer año como municipio libre de Aguakan, pues hasta el momento y 45 días que inicie operaciones un organismo operador del suministro de agua potable y alcantarillado estructurado en CAPA, la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún, que maneja el agua de Benito Juárez, Isla Mujeres y Solidaridad, no presentó ningún amparo en contra de la iniciativa de eliminarlo como proveedor del servicio en el pueblo de pescadores.

Dicen los enterados, que de manera legal, se venció el plazo para que Aguakan presentara algún recurso para continuar al frente del suministro de agua en Puerto Morelos; sin embargo, es un poco temprano para festejar, pues se supo que desde el momento en que la alcaldesa Laura Fernández ingresó la solicitud a CAPA, para que con la tesis de que al separase de Benito Juárez desconocían sus convenios con la empresa trasnacional, Aguakan preparó sus argumentos legales, los cuales no fueron revelados.

Lento, pero…

Al alcanzar los cien primeros días de su gobierno, la alcaldesa de Solidaridad, Cristina Torres, aseguró que el tema de sacar a Aguakan de Playa del Carmen como operador de agua potable y alcantarillado aún está pendiente, y que algún día se presentará el juicio. Si Puerto Morelos logra el cambio de proveedor del vital líquido, dará la muestra de que David puede vencer a Goliat.

No le alcanzó el tiempo

Las cosas son diferentes en Cozumel, donde reina con mano de hierro la panista Perla Tun Pech, ya que a cien días que inició su administración, no se han visto los cambios en la ínsula… bueno, sí hay algunos cambios… por lo menos nueve integrantes de su gabinete ya se fueron, ya que dicen los enterados, no hay quien le aguante el carácter.

Al inicio de su periodo, en las reuniones que Perla Tun tenía con los isleños, les pedía sólo 100 días para demostrar con hechos su capacidad de gobierno; sin embargo, su administración aún no tiene un plan concreto y da palos de ciego sin ton ni son; tanto, que la propia alcaldesa pidió una prórroga a los ciudadanos que gobierna de seis meses, para que se vea alguna mejora, de no ser así…¡renunciará! –ay, que no Mouse Mickey– pues asegura que le dejaron un cochinero en el ayuntamiento, mismo que ella ha mantenido así, jijijiji.

Sin pódium

Para muestra de que Perla Tun ha desperdiciado los primeros 100 días de gobierno está el deporte, el cual atraviesa su peor momento, pues el fin de semana pasado se llevó a cabo una carrera ciclista en Cozumel, organizada por el ayuntamiento, donde participaron competidores profesionales….pero a la hora de entregar las medallas, a la atleta ganadora la treparon en una silla de plástico, pues ni a un pódium medianamente decente llegan en una isla donde el turismo deportivo fue punta de lanza.

El runrún de las golondrinas de Cozumel es que, será mejor que Perla prepare sus tiliches, pues como van las cosas; sin un plan municipal de gobierno; con señalamientos por pedir 8 millones de pesos en viáticos para viajes de este año y sin haber realizado gestiones para lograr apoyo federal, los isleños no ven de donde pueda cumplir sus compromisos de realizar obra pública. ¿logrará la alcaldesa la hazaña de componer el camino en seis meses? o ¿Sólo les dará atole con el dedo y muchos pretextos a los cozumeleños? Eso sí, Perla Tun el glamour no lo pierde y sus ropas de diseñador causa la envidia de todas las isleñas ¡Antes muerta que sencilla! Jijijijiji.

Llegan los Reyes Magos a la SSPyTM

Con la ausencia del gobernador, Carlos Joaquín González, pues ayer estuvo en la Cuidad de México donde participó en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el alcalde de Cancún entregó cien patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública, unidades que dieron un “paseo” en ruidosa caravana por algunas calles de la ciudad, nada más para “apantallar”, uyyy, como si la gasolina estuviera tan barata.

La emoción de los polis sólo era comparable con la de un niño que recibe su juguete el Día de Reyes, pero, que ni les tomen cariño… luego, ya ve usted… resulta que son rentadas y hay que devolverlas al final de la administración… bueno… lo que quede de ellas, porque al igual que los juguetes que recibieron los pequeños el 6 de enero, muchas de las patrullas no pasan una semana con todas sus partes en su lugar, jijijiji.

Nadie más se va… hasta ahora

Para tranquilidad de los que estaban “re” preocupados -si, como no- por si además de los priístas Gabriel Mendicuti Loría, ex secretario de Gobierno en la pasada administración; el diputado federal, José Luis “Chanito” Toledo Medina, y el dirigente de la Red Ciudadana, Eduardo Ovando Martínez, algunos otros de los tricolores preparan maletas para irse con Morena de Andrés Manuel López Obrador, hasta el momento nadie más se ha anotado en la lista.

Por su parte, el diputado federal, Mario Machuca, a la pregunta de si está interesado en dejar al PRI e irse a Movimiento de Regeneración Nacional …casi hace la señal de la cruz… pues dijo no estar interesado en convertirse en ,oreno y eso que él es uno de los que no están del todo contentos con la determinación del líder nacional priísta, Enrique Ocho Reza, de no realizar cambios en la estructura interna del tricolor estatal. Tantán.

Recibo información, comentarios, denuncias, réplicas y balconeadas, etc. al mail: yolandamontalvoh@gmail.com