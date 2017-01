Miles en las calles

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Alrededor de las cuatro de la tarde, decenas de contingentes partieron desde distintos puntos de la Ciudad de México, principalmente de la glorieta de la Diana Cazadora y de la columna de la Independencia con destino a la Plaza de la Constitución.

Ante la ola de saqueos —principalmente en el Estado de México—, la semana pasada, parecía que la afluencia sería poca por la tensión que generaron la serie de mentiras difundidas en redes sociales, al final no fue así.

Me sorprendió durante el recorrido a lo largo del Paseo de la Reforma, la capacidad que este gobierno ha tenido para conjuntar a tantos ciudadanos en su contra, independientemente de la posición socioeconómica, nivel de estudios, orientación política o partidista. El común denominador era protestar contra el gasolinazo y repetir airadamente “fuera Peña Nieto”.

Hace muchos años que no veía a ciudadanos sumarse a los contingentes, escuchar a automovilistas en el sentido contrario de Reforma vitoreando con sus claxons y no mentándoles la madre, como suelen reaccionar los automovilistas contra los manifestantes.

Universidades, asociaciones ciudadanas, políticas, frentes populares, amas de casa, familias enteras estaban manifestándose.

No hubo lugar para acarreados como también suelen ser algunas manifestanciones —sobre todo sindicales o partidistas—.

No hubo disturbios, no hubo graffitis ni ataques a comercios. No hubo anarquistas reventando la protesta y los participantes cumplieron el cometido de manifestarse en forma pacífica pero contundente.

Los contingentes más numerosos a simple vista fueron el de La Angostura, A.C., los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana y miles de personas que se fueron incorporando de forma espontánea cuando vieron la organización y civilidad con que los contingentes marcharon.

Al final lo único que desentonó fue el protagonismo que quiso tomar el Frente Popular Francisco Villa frente a Palacio Nacional, ningún otro contingente tomó el micrófono o protagonizó acto alguno llegando al Zócalo.

Esto es sólo el principio. La ciudadanía está cansada.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio1977