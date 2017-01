Luego del “niño ahogado”…

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Para no pocos, la reunión de alto nivel de empresarios, industriales, agentes financieros y dirigentes de trabajadores con el Presidente Enrique Peña Nieto para establecer un compromiso para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar, debió realizarse cuando se anunció el alza a las gasolinas.

Las medidas anunciadas y convenidas ayer por esta cúpula hubieran quizá evitado gran parte de los saqueos, muertos, violencia, inestabilidad e irritación popular que ya suman quizá una quincena.

Si desde el momento en que se anunciaron y luego se aplicaron las alzas a las gasolinas, el gas y la electricidad se hubiera también informado que el gobierno importaría productos básicos para contener alzas injustificadas de básicos por parte de comerciantes al amparo de las alzas de las gasolinas, a lo mejor no estaría tan enojada la gente.

Si desde entonces el presidente Peña Nieto hubiera salido a dar una explicación como la de ayer, para asegurar que los incrementos de gasolinas, gas y luz no implicarían escasez de alimentos ni aumentos injustificados de productos, servicios y alimentos, es muy probable que no hubiéramos visto el asalto de grandes tiendas.

En fin, que todo lo que implica este acuerdo, podría haber incidido en menores niveles de inquietud social e incertidumbre, y sin duda mucho menos mensajes absurdos en redes sociales que alimentaron enojo y agresividad en muchos, pero muchos mexicanos.

Hoy, pues, sabemos que finalmente ayer el presidente Peña Nieto cobró conciencia de que era necesaria su intervención en este asunto y su explicación pública dejó en claro que sí sabía que había que “dar atención a las preocupaciones que se han generado, luego del ajuste en el precio de las gasolinas”.

Que era importante que dijera que “en cada hogar, pueden estar seguros de que estamos trabajando para proteger su patrimonio, para proteger su empleo y para proteger que su ingreso siga rindiendo”.

Ni qué decir que fue importante escucharlo decir que “otra preocupación que tiene la población es que, ante los retos actuales, haya despidos y se deje de invertir y de abrir fuentes de empleo”.

Y que por ello su gobierno aplicará nuevos estímulos fiscales a la inversión y procesos de simplificación de trámites, a fin de fomentar empresas generadoras de empleo.

Dijo saber también que los mexicanos estamos preocupados “por la estabilidad económica, que tanto trabajo y esfuerzo nos ha costado construir durante décadas” y que por ello su compromiso como Presidente es el de mantener finanzas públicas sanas, un sistema financiero sólido y la plena instrumentación de las reformas estructurales.

Y, bueno, que en la aplicación de otras medidas de austeridad, se incluirá la reducción en 10 por ciento de la partida de sueldos y salarios de servidores públicos federales, de mandos superiores.

En total, un acuerdo que, afirma Peña Nieto, atiende las preocupaciones de las familias mexicanas.

¿Qué opina Usted?

¿PARARÁN EL DESASTRE?

César Camacho, coordinador de los diputados del PRI dentro de la Asamblea Constituyente de la CDMX, consideró ayer que su bancada ha cumplido al construir por su parte un constitucionalismo social y buscar con el diseño de un estado socialmente responsable.

En el principio y fin de los trabajos de la Asamblea Constituyente, comentó, están el dique y un cauce representados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Queremos que haya Constitución, una muy buena Constitución que no contravenga la General de la República, sino que expanda derechos… Nuestra posición es la de no permitir ninguna regresión, ni el ejercicio de derechos ni en una inteligente distribución de competencias”, subrayó.

Camacho precisó que dentro de esa responsabilidad, los priístas han contribuido a la aprobación de 10 artículos totales; 3 en forma parcial y uno devuelto a comisión.

“Hasta ahora han sido 168 los numerales discutidos y 158 los que se han aprobado; 9 numerales se han devuelto a comisiones y 1 numeral no ha logrado ser aprobado en su totalidad…

“Estos 10 numerales se volverán a discutir en comisiones para en su momento, regresar al pleno”.

Camacho confió en que, pese a todas las vicisitudes y atorones, habrá una mayoría calificada para que haya Constitución aprobada en tiempo y forma.

Recordó que la capital es de todos los mexicanos… y que por ello ninguna expresión política puede arrogarse una especie de escrituración de la capital de todos los mexicanos.

Camacho se quejó de que PRD y Morena, denuncien obstrucciones cuando son ellos los que presentan el mayor número de reservas y quienes más suben a tribuna para emitir largos discursos, hechos que podrían llevar a que esta Constitución no esté completa en el tiempo previsto.

“… los números son rotundos: Morena y el PRD son los partidos que más reservas han presentado y el desahogo de las reservas consume mucho tiempo… no quisiéramos que la Asamblea estuviera en riesgo de no tener Constitución a tiempo, porque de no estar a tiempo, no habría Constitución”, advirtió.

“Lo que requerimos es respeto, tolerancia y honra de los compromisos… la democracia no sólo pasa por el respeto del otro, sino por la capacidad de escuchar y tender puentes.

“Es paradójico que mientras se nos pida estar dispuestos a construir un acuerdo, se nos acuse en forma ofensiva…”, precisó.

Y es que el sábado el PRD afirmó que PRI, PAN, PVEM y PES regresaban artículos a comisiones para utilizarlos luego como medios de chantaje político.

PAN TAMBIÉN RESPONDE

El PAN está dispuesto a consensuar la dimensión social de la Constitución de la Ciudad de México, afirmó a su vez el coordinador de los diputados blanquiazules en esta asamblea.

“Intentamos construir una constitución incluyente y responsable… y queremos hacerlo respetando los tiempos y las formas”, subrayó.

Pero pidió al resto de las bancadas tomar conciencia de que ello requiere de acuerdos de carácter plural para ir a una suma de proyectos y dejar atrás lo unilateral y los amagos de imposición.

“La exclusión, la imposición, el dogma, las supuestas verdades absolutas deben desterrarse de los trabajos constituyentes”, afirmó Creel.

En vez de todo eso, concluyó, la política debe recuperar aquí su sentido articulador, para llegar a lo integral.

