Two Door Cinema Club anuncia concierto en el Pepsi Center WTC

El concierto se realizará el próximo 21 de marzo, la preventa Scotiabank: 16 y 17 de enero, venta general: 18 de enero

A unos meses de haber estrenado su más reciente álbum de estudio Gameshow”el trío irlandés Two Door Cinema Club anuncia que regresará a México para ofrecer un gran concierto el próximo 21 de marzo de 2017 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Los boletos para este show estarán disponibles en la preventa exclusiva para tarjetahabientes Scotiabank los días 16 y 17 de enero, mientras que la venta al público en general comenzará el 18 de enero a las 11:00 horas, a través del Sistema Ticketmaster en www.ticketmaster.com.mx por teléfono al 53-25-9000 y en la taquilla del inmueble.

Alex Trimble (voz, guitarra, sintetizador), Sam Halliday (guitarra y coros), y Kevin Baird (bajo, sintetizadores y coros) regresarán al país, tras haberse presentado con gran éxito en la pasada edición del Festival Vive Latino.

Tras haber girado alrededor del mundo durante seis años, y tras el lanzamiento de su segunda producción Bacon, la famosa banda tuvo que tomar un receso debido a la entrada de Alex al hospital por problemas gástricos provocados por los altos niveles de estrés a los que estuvo sometido el artista.

Renovados tras ese breve receso regresaron al estudio y también a la carretera para presentar sus más recientes temas en vivo, además, claro está, de una selección de los temas que los han colocado como la banda estandarte del indie-rock de los últimos años como Undercover Martyn, Something Good Can Work, What you Know o I can Talk, entre muchos otros.

Two Door Cinema Club iniciará su gira 2017 en el Reino Unido en enero y febrero para después volar al continente americano y llegar a México el martes 21 de marzo.