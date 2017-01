El 20 de enero será lanzado el tan esperado disco Nominados al Grammy

Aquellos que lo adquieran en preventa podrán participar para ganarse un viaje doble a la noche más grande de la música contemporánea

La Academia de Grabación GrammyRecordings y Atlantic Records han revelado el tracklist de la edición: 2017 GRAMMY Nominees album, Listo para ser lanzado el próximo 20 de enero. Una de las series de compilados más exitosa de los últimos 23 años, incluye música de algunos de los nominados a la 59va. edición de Los Premios Grammy. Una parte de las ganancias de este disco irán directamente a la Grammy Museum Foundation y MusiCares Foundation. La Academia de Grabación se ha afiliado a diferentes asociaciones enfocadas en el apoyo a la música y a la educación, así como a organizaciones de asistencia popular.

El disco 2017 GRAMMY Nominees se enorgullece de contar con las canciones de algunos de los nominados de este año, como Adele, Beyoncé, Justin Bieber, Drake y Sturgill Simpson, así como de los Nominados a Nuevo Artista como: Kelsea Ballerini, The Chainsmokers, Maren Morris y Anderson Paak, entre otros.

“The 2017 GRAMMY Nominees album” ofrece un playlist único y presenta algunas de las canciones y a los más talentosos músicos, cantantes y compositores del año”, mencionó Neil Portnow, presidente/CEO de la Academia de Grabación. “Estamos honrados de colaborar junto a Atlantic Records en este proyecto, el cuál brinda apoyo a programas sociales invaluables, así como a las iniciativas de caridad que se suman cada año”. “Ha sido un año fantástico para la música y estamos muy contentos de volver a colaborar con la Academia de Grabación en el lanzamiento de este tremendo álbum”, comentó Julie Greenwald, Chairman & COO de Atlantic Records.

“Es grandioso tener a tanto talento de tan diversos géneros unidos, especialmente para apoyar causas tan nobles como aquellas en las que la Academia de Grabación se involucre año tras año”.

2017 GRAMMY Nominees Album | Track Listing

BEYONCÉ

“Don’t Hurt Yourself” Feat Jack White

Album Of The Year

TWENTY ONE PILOTS

“Stressed Out”

Record Of The Year

Best Pop Duo/Group Performance

SIA

“Cheap Thrills” Feat. Sean Paul

Best Pop Duo/Group Performance

DRAKE

“Hotline Bling”

Album Of The Year

ADELE

“Hello”

Record Of The Year

Album Of The Year

Best Pop Solo Performance

Best Pop Vocal Album

JUSTIN BIEBER

“Love Yourself”

Album Of The Year

Best Pop Solo Performance

Best Pop Vocal Album

THE CHAINSMOKERS

“Closer” Feat Halsey

Best New Artist

Best Pop Duo/Group Performance

KELSEA BALLERINI

“Peter Pan”

Best New Artist

MAREN MORRIS

“My Church”

Best New Artist

Best Country Solo Performance

Best Country Song

STURGILL SIMPSON

“Brace For Impact (Live A Little)”

Album Of The Year

ANDERSON PAAK

“Am I Wrong” Feat ScHoolBoy Q

Best New Artist

DEMI LOVATO

“Confident”

Best Pop Vocal Album

ARIANA GRANDE

“Dangerous Woman”

Best Pop Solo Performance

Best Pop Vocal Album

KELLY CLARKSON

“Piece By Piece (Idol Version)”

Best Pop Solo Performance

LUKAS GRAHAM

“7 Years”

Record Of The Year

Best Pop Duo/Group Performance

CARRIE UNDERWOOD

“Church Bells”

Best Country Solo Performance

KEITH URBAN

“Blue Ain’t Your Color”

Best Country Solo Performance

Best Country Song

BRANDY CLARK

“Love Can Go To Hell”

Best Country Solo Performance

THOMAS RHETT

“Die A Happy Man”

Best Country Song

MIRANDA LAMBERT

“Vice”

Best Country Solo Performance

Best Country Song

TIM MCGRAW

“Humble And Kind”

Best Country Song