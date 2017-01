Susana González será la Aventurera 2017

El fastuoso musical que duró 15 años en cartelera durante su primera etapa, regresará el próximo 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry, bajo la producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz, en una versión de Ximena Escalante

Asael Grande

El musical más exitoso de los últimos años, Aventurera, por fin regresa a los escenarios nacionales, y lo hará el próximo 14 de febrero en el Auditorio BlackBerry, en donde, bajo la producción de Juan Osorio y Gerardo Quiroz, y con adaptación de Ximena Escalante, la actriz Susana González dará vida a la nueva Aventurera, acompañada en esta nueva temporada de un elenco conformado por Carmen Salinas, Rafael Inclán, Ernesto Gómez Cruz, Mauricio Islas, Ernesto Laguardia, Alexis Ayala, Laura Vignatti, Marcos Montero, Payín Cejudo y Luis Morales.

Durante la presentación de Aventurera en esta temporada 2017, Juan Osorio dijo que “es un placer trabajar al lado de Gerardo Quiroz como productor, de verdad estoy aprendiendo mucho, me siento muy apoyado por este gran elenco que ha confiado en este proyecto, y sí lo puedo decir, liderado por una gran señora que admiro y respeto, es como mi madre adoptiva, la señora Carmen Salinas”.

La primera actriz, Carmelita Salinas, agradeció a la producción esta puesta en escena: “no saben la alegría de estar acompañada por todas estas personalidades, me dio tanto gusto ver que Susana González será la nueva Aventurera, es una maravillosa actriz de Zacatecas, y tener aquí a Ernesto Laguardia, a todos los muchachos que están trabajando con nosotros, muchos de ellos no habían hecho personajes con nosotros, otros que van a debutar, y otros que ya habían estado con nosotros, ya ensayamos el sketch de política que vamos a decir, y me da mucho gusto que Mitzi esté haciendo el vestuario de Aventurera, es maravilloso porque yo lo escogí, él hizo el vestuario desde el principio de Aventurera”.

Susana González, quien interpretará a la nueva Aventurera, manifestó estar “encantada de estar en este nuevo comienzo de esta etapa que ya tenía muchísimas ganas de vivir, yo le agradezco infinitamente a Gerardo Quiroz, le agradezco a Juan Osorio por la confianza, por entregarme este personaje tan hermoso, a Enrique Pineda, a Carmen Salinas también, porque sin ella, este proyecto no hubiera sido lo que fue durante tantos años, no hubiera tenido el éxito, y tampoco hubiese sido la propuesta que fue Aventurera, que de verdad hicieron que nosotros disfrutáramos y que fuéramos parte de este México que se vivió en los años 40 y 50, y que para mí es una nostalgia, que espero que todos los mexicanos vengan a ver, y que prueben lo que nosotros vamos a tratar de transmitirles y revivir con esta puesta en escena, admiro y agradezco a todos mis compañeros, muchas gracias de corazón, no saben la emoción que siento, es una cosa impresionante”.

Finalmente, el productor Gerardo Quiroz agregó que la obra será “una Aventurera multimedia, tecnológica, tiene un extraordinario ensamble, acróbatas, y actores, es una obra de gran formato”.

Innovadora, vanguardista y atractiva, Aventurera abrirá el telón del Auditorio BlackBerry el próximo 14 de febrero. Los actores de esta nueva Aventurera que “tendrá sorpresas con Niurka, Itatí Cantoral y Edith González” -adelantó a este diario, Juan Osorio- , planea salir de gira por el interior de la República Mexicana, lo conforman:

Susana González es Aventurera, Carmen Salinas es Rosaura, Mario Cervera es Ernesto Laguardia, Payín Cejudo es Consuelo, Ernesto Gómez es Comandante Reyes, Rafael Inclán es Rengo, Alexis Ayala es Maclovio, Laura Vignatti es Dolores, Mauricio Islas es Lucio “el Guapo”, Fermín Zúñiga como el maestro de ceremonias.

De este modo, Susana González se unirá a las Aventureras que han desfilado por el salón Kumbala desde julio de 1997, fecha del debut: Edith González, Itatí Cantoral, Niurka, Paty Navidad, Yatana, Adriana Fonseca, Lorena Rojas, Sabine Moussier, Maribel Guardia y Ninel Conde.