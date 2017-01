Debido al éxito, regresa la comedia Entre sapos

Sólo dos domingos estará esta divertida obra en el teatro del Hotel NH, de la Zona Rosa, el 22 y 29 de enero a las 17:00 y 19:30 horas

Iniciando su séptimo año de exitosa temporada en diferentes lugares de la Ciudad de México, la comedia musical Entre sapos, regresa sólo por dos domingos para complacer a todos los fans que ha solicitado verla, porque de verdad, tanto el texto, como la interpretación de Alejandra Morán y Javier de la Vega, son de primer nivel, tanto que otros han copiado la idea original para sacar copias de este montaje.

Entre sapos es una obra donde el espectador comienza a reírse y a cantar desde la primera escena y es que la historia habla del amor, de la vida, de las dudas que tenemos como seres humanos para amar y de lo importante que es hacerle caso a nuestro corazón, a la intuición que generalmente nos dice dónde y con quién debemos estar.

La también autora del texto, Alejandra Morán se siente muy satisfecha con lo que se ha conseguido. Sin embargo, asegura que las dos funciones que tendrán efecto en el Teatro del Hotel NH, de la Zona Rosa van a ser funciones muy especiales.

“Yo estoy muy agradecida con la vida porque gracias a ‘Entre sapos’ he podido ver felices a muchas personas, he escuchados sonrisas y carcajadas durante los seis años que nos hemos presentado. Estamos empezando con el pie derecho el séptimo año y eso no cualquiera. No me resta más que invitarlos a que vengan a descubrir por qué Entre sapos tiene tantos años en cartelera y por qué la gente repite una y dos y hasta tres veces”, dijo Morán.

Y es que el público también se encuentra con canciones que todos conocemos, las cuales van cubriendo la historia que los actores representan, de tal forma que los esperamos los próximo 22 y 29 de enero a las 17:00 y 19:30 horas en el Teatro del Hotel NH.