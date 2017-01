Miguel Ángel Guardado, director general en México de Barceló Hotels & Resorts, dio a conocer las nuevas adquisiciones

Miguel Ángel Guardado, director general en México de Barceló Hotels & Resorts, aseguró que las nuevas adquisiciones para el modelo de negocio multimarca requirieron una inversión aproximada de 400 millones de dólares, además dijo, “invertiremos entre 60 y 80 millones más en mejoras lo que se verá reflejado en las 7,600 habitaciones en México y 33,000 a nivel mundial, con perspectiva de alcanzar las 10,000 y 52,000, respectivamente.

De esta forma y con la intención de ofrecer experiencias de viaje únicas de acuerdo a las necesidades de los huéspedes, la cadena hotelera Barceló hoy, es un modelo de negocio multimarca con su nueva división hotelera que opera cuatro estandartes: Royal Hideaway, Barceló, Occidental y Allegro.

La estrategia se consolida luego de la reciente adquisición de Hoteles Occidental con lo que incrementa su presencia en países donde ya operaba, como México, República Dominicana y Costa Rica y abre las puertas a exclusivos mercados como Colombia y Aruba.

Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts. The art of fine moments son hoteles que apuestan por experiencias de lujo, en un ambiente refinado que fusiona al arte y la cultura de una manera sobria y detallada.

Barceló Hotels & Resorts. Live up to more es la exclusividad de vivir experiencias originales en hoteles innovadores que privilegian la cercanía con la cultural local y Occidental Hotels & Resorts. There for you, propiedades que privilegian la tranquilidad y la comodidad para ofrecer a los huéspedes la oportunidad de vivir experiencias placenteras.

Allegro Hotels, Enjoy Life son hoteles y resorts vacacionales y urbanos para disfrutar del ocio activo en destinos únicos en los que la energía, la libertad son los protagonistas.

Esta nueva etapa, coincide con el 85 aniversario de Barceló, ha sido marcada por la adquisición en 2015 de la cadena Occidental. Cuatro marcas, cuatro estándares y una sola voz… Bajo esta nueva estrategia, el Grupo definirá mejor cada tipo de producto mediante sus nuevas marcas para seguir proporcionando experiencias a la medida e incorporando nuevos complejos:

Royal Hideaway Luxury Hotels & Resorts. The art of fine moments. Posicionados en el segmento luxury como guardianes de lo más exquisito y ubicados en localizaciones especiales, bajo esta insignia se encontrarán los hoteles destino que apuestan por el lujo experiencial. Establecimientos únicos y exclusivos vinculados al arte y la cultura con valores de marca asociados a la autenticidad, el detalle y la discreción.

Por último, Miguel Ángel Guardado comentó: “crecimos mejorando, mejoramos creciendo. Las nuevas marcas nos permitirán una diversificación más clara y la oportunidad de entrar en segmentos de mercado donde hasta ahora no estábamos. Para 2017 esperamos haber completado el proceso y operar al 100 por ciento bajo esta nueva arquitectura de marcas. Nuestro objetivo es crecer en el segmento alto y medio-alto de la actividad hotelera, tanto de sol y playa, como en los principales destinos urbanos, tanto nacionales como internacionales, buscando fórmulas como la gestión, el arrendamiento o la franquicia”.

✰✰✰✰✰ Del 15 al 21 de enero se llevará a cabo la 13ª. edición del Abierto de Parapente Monarca 2017, con sedes en Valle de Bravo y Temascaltepec en el Estado de México, contando con la participación de 17 países y un cupo máximo de 130 pilotos.

Así lo dieron a conocer en conferencia de prensa Miguel Gutiérrez, director de Alas del Hombre; José Luis Saavedra, director de vinculación con la oferta de reuniones de la Sectur Estado de México y Óscar Serrano, gerente general del hotel Misión Grand Valle.

En el 2000, Alas del Hombre creó esta competencia con miras de traer a México un campeonato mundial de la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), y lo logró al efectuar el Mundial de Parapente 2009, el Mundial de Ala Delta 2015 y la Super Final de la Copa del Mundo en 2012 y 2016.

El Abierto de Parapente Monarca se ha posicionado como uno de los eventos más atractivos en su tipo, debido a las características naturales del sitio de vuelo, clima excepcional de la región y su impecable organización enfocada a la seguridad y atención de los competidores.

Este año tendrá un formato único e innovador con nueve categorías diferentes para que los participantes contiendan entre sí y aprendan de los más experimentados mediante conferencias impartidas por los ganadores de cada día; distinción que motivó la inscripción de más talento nacional pues en esta ocasión suman más de 23.

Las categorías son: diversión, recreación, deportiva, distancia, competencia, abierta, equipos, femenino y debutante.

Las pruebas consisten en recorridos que van desde 50 hasta 150 km de distancia a completarse en el menor tiempo posible. Cada día se realiza un circuito distinto determinado por las condiciones climatológicas y el comité de expertos; el valor máximo de la prueba es de 1000 puntos que son otorgados al competidor más veloz.

Los mexicanos favoritos son Emmanuel Guadarrama de Valle de Bravo, en clase Competencia; Patricio Gutiérrez de Valle de Bravo en clase Recreación y Alejandra Canale en clase Femenina. Los extranjeros: Josh Cohn de Estados Unidos en clase Abierta y ganador de Monarca en dos ocasiones; Gunar Saebu de Noruega en clase Deportiva y Camila Antonorsi de Colombia en clase Femenina. Cabe mencionar que este evento es avalado por la FAI (Federación Aeronáutica Internacional).

Argentina, Bélgica, Canadá, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Estonia, Alemania, Reino Unido, Grecia, México, Nueva Zelanda, Noruega, España, Suecia, Suiza y Venezuela.

Esta no es la primera vez que Alas del Hombre y Hoteles Misión unen esfuerzos para impulsar la actividad turística deportiva en Valle de Bravo y con motivo de este evento, el Hotel Misión Grand Valle de Bravo ofrecerá 15 por ciento de descuento en hospedaje y 30 por ciento en alimentos y bebidas, destacando dentro de su menú un platillo regional diferente para cada día.

