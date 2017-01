El mundo al revés

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

La manera en que el presidente Enrique Peña Nieto ha asumido la operación para poner en marcha la liberación de los precios de las gasolinas nos ha demostrado que no debe ponerse la carreta delante de los caballos; es claro que primero debió llamar al acuerdo nacional de voluntades para después enfrentar lo inevitable.

Pero como los cuerpos de asesores le han fallado al primer mandatario, resulta que el acuerdo económico, que firmaron el pasado lunes los sectores ante Peña Nieto, no refleja a toda la sociedad mexicana, pues ha sido rechazado por la clase patronal representada precisamente por la Coparmex, y por la Conago.

También los representantes de las pequeñas y medianas empresas se sumaron a este rechazo, por lo que podemos afirmar que solamente las élites han suscrito dicho acuerdo, pues todo se hizo al cuarto para las doce y mal, sin estimar o tomar en cuenta los verdaderos intereses de la población.

Sin metas medibles, programadas y constatables, quedó este acuerdo en un catálogo de buenas intenciones que no alivian la situación, pues persiste como todos apreciamos, la incertidumbre y la inestabilidad económica.

Necesitamos recuperar la confianza en las instituciones y esto no sucederá hasta que el gobierno realice acciones específicas y mande señales claras de cambio de rumbo en materia económica, política, de justicia, de trasparencia y respeto pleno a los derechos humanos en beneficio del pueblo y no sólo de unos cuantos que, además, no representan a quienes se ven afectados.

Insisto, los intensos y numerosos reclamos populares, producto de la liberación del precio de las gasolinas son resultado de la suma de las inconformidades acumuladas con el gobierno en prácticamente todos los renglones de la vida pública, la población está enfadada y harta de tanta frivolidad y cinismo. Es el momento que aún los mexicanos exigimos la creación de nuevos empleos (programas públicos-privados de contratación laboral emergente para atenuar el desempleo en México).

No olvidemos que otro clamor ciudadano lo constituye la defensa a las industrias que generan empleos, así como sus planes de inversión, y que haya un nuevo aumento a los salarios mínimos para que lleguen a los cien pesos diarios.

El consenso nacional del que hablo debe considerar medidas concretas en pro de la economía de las familias mexicanas, beneficios contantes y sonantes, que aterricen en los hogares, en las escuelas públicas, en los hospitales, en las viviendas y sobre todo en el poder adquisitivo de la gente.

Sin embargo, pareciera que Peña Nieto no dimensionó la falta de apoyo popular a su régimen ni que las reacciones ciudadanas derivaran en saqueos, por lo que en el recuento de los daños ya se formó un frente opositor con los patrones del país, el club de gobernadores, aderezado por la oposición donde parece alinearse el PRD a la causa de Morena.

En Quintana Roo, por ejemplo, el presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Emiliano Ramos Hernández, anunció el acuerdo para reformar el artículo primero y décimo primero transitorios de la Ley de Ingresos de la Federación, así como también derogar el artículo décimo segundo transitorio, de la misma Ley para el ejercicio fiscal 2017.

La fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Congreso del estado, integrada por los diputados Laura Beristaín, José Esquivel Vargas y Emiliano Ramos, presentaron en la Comisión Permanente de la XV Legislatura la iniciativa de Ley para derogar los artículos transitorios de Ley de Ingresos Federal y con esto dar marcha atrás al “gasolinazo”.

Esta iniciativa de ley, junto con una presentada por el Partido Acción Nacional (PAN), para eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) serán discutidas en un período extraordinario el próximo 18 de enero a las 11 de la mañana.

Los integrantes del Congreso del estado de Quintana Roo buscan con el bloque de los partidos PRD, PAN, Morena, PES y PANAL impulsar estas dos iniciativas para dar marcha atrás al gasolinazo que tanto lastima a los quintanarroenses.

Por lo que de ser aprobada se reformaría la Fracción I del cuarto párrafo y el artículo décimo cuarto transitorio de la Ley de hidrocarburos publicada en el Diario Oficial de la Federación con fecha 11 de agosto de del 2014.

Pero ahora hablemos de cuestiones financieras, y déjeme contarle que Jaguar Growth Partners (Jaguar), una empresa privada de gestión de inversiones que se especializa en mercados emergentes a nivel mundial, anunció ayer el cierre final de su primer fondo de capital privado inmobiliario.

Jaguar Real Estate Partners I LP (JREP) finalizó con éxito la captación de capital discrecional con activos bajo gestión finales (incluyendo compromisos no discrecionales pendientes) estimados en 350 millones de dólares.

Al invertir oportunamente en plataformas operativas y empresas inmobiliarias, JREP se enfoca en los mercados más atractivos de América Latina, incluidos México, Brasil, Argentina y la región andina.

“Tenemos el privilegio de contar con un grupo destacado de socios institucionales que hacen posible que Jaguar aproveche una amplia gama de oportunidades de inversión en crecimiento y valor en toda América Latina”, señaló Gary Garrabrant, socio director de Jaguar.

“Nuestro enfoque centrado en el socio y casi 100 años de experiencia colectiva distinguen a Jaguar en los mercados de crecimiento a nivel mundial, en especial en América Latina, con nuestra presencia local”, indicó Thomas McDonald, socio director de Jaguar.

“Los mercados emergentes son complejos y demandan un análisis y una navegación cuidadosos, respaldados por la colaboración activa con nuestros socios operativos locales”, citó.

Durante el año pasado Jaguar destinó más de 200 millones de dólares de capital privado discrecional y no discrecional a varias empresas de cartera, incluidas LatAm Logistic Properties, la empresa brasileña de bienes raíces para el comercio minorista Aliansce y, más recientemente, la constructora brasilera de propiedades residenciales AEL Tenda.

Con sede central en Nueva York y oficina en Sao Paulo, Jaguar Growth Partners es una empresa privada de gestión de inversiones que se especializa en participaciones inmobiliarias en mercados en expansión a nivel mundial.

Fundada en 2013 por Gary Garrabrant y Thomas McDonald, Jaguar desarrolla e invierte en plataformas operativas escalables y empresas inmobiliarias listas para crecer en mercados emergentes caracterizados por una creciente clase media y el consumismo que conlleva, una juventud ambiciosa, urbanización y acceso ineficiente al capital. Jaguar invierte a través de fondos gestionados, incluido Jaguar Real Estate Partners, que se enfoca exclusivamente en América Latina.

Los fundadores de Jaguar, que comenzaron sus actividades de inversión en la década de 1990, son considerados líderes en el sector de inversiones inmobiliarias y creación de empresas en mercados emergentes a través de inversiones de capital de crecimiento y la colaboración activa con socios operativos locales. Jaguar se distingue por sus percepciones globales, la orientación al socio y el enfoque probado para la optimización del valor y la liquidez.

La empresa es miembro de Pension Real Estate Association, Latin American Private Equity & Venture Capital Association, Emerging Markets Private Equity Association y Institutional Limited Partners Association; pero lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricio_conde@msn.com