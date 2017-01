Difícil consenso

Desde el portal

Ángel Soriano

La firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección a la Economía Familiar dejó al margen -afirma el gobernador de Morelos, Graco G. Ramírez Abreu- a la Conago, que se reunía con el titular de Hacienda, José Antonio Meade, para recibir las mismas explicaciones que ya ha dado sobre los motivos del alza de las gasolinas; Coparmex, de Gustavo Hoyos no firmó, y la Concanaco, liderada por Enrique Solana, estuvo a punto de no hacerlo.

El jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, también mostró su desacuerdo y anunció que él hará lo propio con proveedores para buscar alternativas reales al encarecimiento de productos básicos, pero declinó precisar sobre el mismo acuerdo, “para evitar que alguien no lo quiera firmar”.

En tanto, el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, rechazó que el acuerdo haya sido hecho al vapor, pues en varias ocasiones y durante semanas se estuvieron reuniendo con las autoridades hacendarias para revisar dicho acuerdo, así como para dar salidas viables a las consecuencias del alza en el precio de los combustibles.

La IP, gobernadores y dirigentes no están muy convencidos en una sola realidad: el incremento a los energéticos y el aumento a los precios de todos los servicios es inevitable y no hay marcha atrás. El país vive una realidad originada por el contorno mundial altamente competitivo y para el que no estamos preparados. Y todavía no toma posesión Donald Trump, al que deberá enfrentarse el aprendiz de diplomático, Luis Videgaray.

TURBULENCIAS

Coparmex apoya a Alejandro Murat

Y mientras Coparmex nacional fue el prietito en el arroz en Los Pinos, en Oaxaca los líderes de Coparmex dieron amplio espaldarazo al gobernador Alejandro Murat, con el que, indicó el líder Raúl Ruiz Robles, “iremos de la mano”; las movilizaciones de protesta se han reducido al mínimo en tanto a nivel nacional aumentan. Se trata de un nuevo fenómeno social y político…Con base en base a cifras de la UNAM, el dirigente de UNTA, Álvaro López Ríos, hizo ver que por una jornada laboral de ocho horas se paga un salario mínimo, un trabajador tendría que laborar 23 horas con 53 minutos para adquirir la Canasta Alimentaria Recomendable, cuando en 1987 se requería de cuatro horas con 53 minutos; para adquirir estos productos recomendados por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, se necesitan tres salarios mínimos o un aumento del 200 por ciento, mientras que para alcanzar el poder adquisitivo de 1987 se requeriría que el salario mínimo fuera de cinco veces más alto, es decir, un aumento del 400 por ciento…Durante la Instalación de las Mesas de Negociación Salarial 2017 y Contractual 2017 y 2018 con los Sindicatos de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UAEM, el rector Jorge Olvera García aseguró que el transporte universitario Potrobús seguirá funcionando de manera gratuita, en beneficio de la comunidad estudiantil y que en el marco de las políticas de austeridad implementadas por su administración los titulares de las secretarías de la Administración Central y los directores de las diferentes áreas no tendrán aumento salarial e indicó que el incremento del presupuesto que la institución educativa recibió del gobierno del Estado de México beneficiará a alrededor de 20 mil trabajadores universitarios…

