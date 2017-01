Chesira presume Estuve enamorada

El sencillo es autoría de Espinoza Paz y se pretende que el disco incluya más temas del sinaloense

Arturo Arellano

El regional mexicano disfruta la llegada de Chesira a la escena musical, donde la han calificado como “La Emperatriz de la Banda” gracias a su gran talento y belleza. Actualmente Chesira se encuentra promocionando Estuve enamorada, sencillo que es autoría de Espinoza Paz y que formará parte de su nuevo disco en el que seguramente incluirá más temas del cantante sinaloense.

Chesira concedió entrevista a DIARIO IMAGEN, destacando su gusto por las buenas letras y el baile. “Es mi tercer material discografico, Estuve enamorada es el primer sencillo, una canción de Espinoza Paz que escuchamos varios meses atrás, nos gustó mucho y emprendimos esa búsqueda para tener acercamiento con el autor, grabé el tema previamente para que lo escuchara en mi voz y le encantó, de ahí nació una bonita amistad que seguramente resultará en más canciones”.

Del sencillo dijo “me gustó mucho, es muy fácil de digerir, lo entiendes bastante bien , porque es un tema que se da mucho en la sociedad, el despecho en la mujer por el maltrato de un hombre. El ritmo por su parte es muy pegajoso y unido al lenguaje coloquial resulta en un tema bastante bueno”, apuntó, para aclarar que aún no hay fecha de lanzamiento para el disco completo “aún no hay fecha, estamos ajustando detalles, Espinoza sí ofreció más temas y vamos a elegir dos más de su autoría, eso me pone feliz”.

Reconoció que si bien ya es calificada como “La Emperatriz de la Banda” fue “Jenni Rivera quien abrió la puerta más importante para que las mujeres en este género pudiéramos entrar. Al final es una influencia para todas las que cantamos este género, pues a través de su actitud y su personaje llegó a mucha gente. No obstante siempre hay que tener esencia y buscar tu propio estilo”.

La agenda de fechas de Chesira se abre en febrero.