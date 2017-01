Divorciada pero virgen, de Martha Carrillo

Este libro para el sello de Editorial Diana “surge de ver lo que está sucediendo en el mundo, de ver que prácticamente una de cada tres personas se están divorciando”, afirma la escritora

Patricia Correa

Si estás atravesando por una crisis de pareja y la palabra “divorcio” no sale de tu cabeza, tranquila. Lo primero es que no hay una receta para superar una crisis o una ruptura ni el manual perfecto para el duelo, pero sí hay muchos elementos que nos ayudan a encontrar la claridad cuando estamos inmersas en la confusión, porque en medio de ella no es posible ver muchas cosas: ni las negativas e inevitables ni las positivas y estimulantes. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, la periodista Martha Carrillo nos dio más detalles:

-¿Cómo nace la idea de escribir este nuevo libro?

“Surge de ver lo que está sucediendo en el mundo, de ver que prácticamente una de cada tres personas se están divorciando, creo que mucho tiempo hemos vivido el divorcio como si fuera un fracaso, yo he aprendido a lo largo de la vida que es un círculo que se cierra con alguien que decidiste en algún momento compartir tu vida, y que no tienes por esta razón estarlo cargando por el resto de tu vida y sentirte un fracasado, porque pueden pasar años y tú te sigues sintiendo un ‘loser’ porque no pudiste sacar un matrimonio o una relación de buena manera, pero es momento de retomarte a pesar del dolor y de lo fuerte que significa una separación”.

-¿Por qué las parejas se mantienen casadas, por miedo, por comodidad?

“Cada persona decide por qué se mantiene casada, cuando hice este libro le pregunté a mis amigas (os) y me di cuenta que muchas veces las mujeres sí se sienten contentas con su relación porque hay complicidad, porque tienen hijos en común, porque tienen un mundo juntos, pero hay otras personas, que tienen miedo a la soledad, a retomar su vida, a hacerse responsables económicamente de su historia lo que las mantiene ahí, por otro lado los hombres me decían que les daba una estabilidad emocional, aquellos que estaban con una relación desgastada les daba miedo quedarse solos, creo que cuando ya no estás siendo feliz en una relación hay dos caminos, o te paras y trabajas en la relación o viene el divorcio y depende quién tome la decisión será el proceso del duelo”.

-¿Cómo sobrevivir al duelo del divorcio?

“Lo primero es darte cuenta y asumir tus emociones, después de estar en la tristeza profunda, en el enojo, reconocer en donde estás en este momento después de que ha venido este golpe emocional en tu vida, una vez que tú tienes reconocidas las emociones, puedes empezar a trabajar con ellas, aceptándolas y buscando una manera de salir adelante, no alimentándolas, porque si de repente tu estás muy enojado y te la pasas viendo las redes, eso es alimento al fuego para que se siga avivando, si tú decides estar muy enojado pero pones un límite en relación a ella o a él, ya no lo ves, ya no lo buscas, en ese momento estás retomando otra vez tu vida, el duelo lo vas a pasar, un día puedes negar, al otro tener mucho coraje, al siguiente aceptas las cosas, pero es como una espiral que poco a poco vas saliendo de él, un duelo dura entre seis meses y un año, todo es un proceso, y vas a encontrar cosas hermosas, te encuentras a ti y si te das la oportunidad de echarte un clavado interno, tienes que ver cuáles son tus miedos, tus necesidades, tus angustias, para poder trabajar en ellas, con una terapia, un libro, unos amigos, cualquier cosa que sea un espejo para ti, vas a poder pasar este divorcio de una manera más amable, de esto habla el libro de cómo abordar cada situación”.