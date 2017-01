Acapulco Tropical incendiará el Teatro Metropólitan el 12 de marzo

A ritmo de “Cangrejito playero” y otros éxitos conquistarán a los mexicanos generación tras generación

Gracias a las plataformas digitales han trascendido mundialmente, luego de 46 años de trayectoria

Arturo Arellano

Quién iba a pensar que luego de 46 años de trayectoria, la entrañable agrupación Acapulco Tropical seguiría sonando en los corazones de los mexicanos y no sólo eso, sino que ahora gracias a las plataformas digitales han podido trascender a países donde difícilmente hubieran llegado en las décadas de su apogeo; es por ello que Walter Torres y compañía celebran y celebran en grande, en esta ocasión con un segundo homenaje en el Teatro Metropólitan el 12 de marzo y previamente el lanzamiento de dos nuevos materiales discográficos en el mes de febrero.

Para dar más detalles al respecto, Walter Torres, fundador, compositor y cantante del grupo, en compañía de su hijo Ulises Torres visitaron la redacción DIARIO IMAGEN. “El primer homenaje fue un rotundo éxito, la gente salió muy contenta, los rockeros que nos acompañaron estuvieron muy a gusto y las canciones quedaron muy bonitas. De hecho, ese concierto lo grabamos y ya pronto saldrá a la venta en Cd/Dvd. Entonces después de ese concierto la gente quedó muy picada, querían más del Acapulco Tropical, y para darles gusto haremos este segundo homenaje para celebrar ahora 46 años de vida artística, aunque será algo diferente, en aquella ocasión fue Charly Montana, Agrupación Cariño, Tex Tex, Los De Abajo, pero ahora nos acompañarán más artistas dentro de nuestro mismo género, que es lo tropical”.

Siendo el año 1972 el que marcó su primera grabación bajo RCA, ahora se preparan para lanzar el Cd-Dvd “Homenaje a Acapulco Tropical” y uno más con temas inéditos. “El primero es el concierto del Teatro Metropólitan y el otro es uno que tendrá 10 temas inéditos en la misma línea para cantar y bailar, para hacer buena la fiesta y otros tantos que ya hemos grabado antes, pero que igualmente la gente los sigue pidiendo”, la fecha tentativa para sacarlos al mercado bajo el sello de Sony Music es el mes de febrero.

Walter Torres celebró también que gracias a las plataformas digitales ahora son escuchados en muchos países del mundo, de donde además reciben regalías “en los setentas la música de Acapulco Tropical se regó por todo México, Centro y Sudamérica, y en México hemos estado vigentes desde entonces, de hecho trabajamos de tres a cuatro veces por semana en diferentes lugares del país; sin embargo, cuando empezaron las plataformas digitales nos dimos cuenta de que ya no sólo somos escuchados en Latinoamérica sino en Europa, países como España, Bangladesh, Suiza y hasta de Japón”.

Invitó a la gente a asistir a este concierto el 12 de marzo en el Teatro Metropólitan. “Conozcan nuestra música y no sólo la de Acapulco Tropical, sino la de toda la época de oro de la música tropical en México, que es de los sesentas hasta el 2000, porque cada grupo tenía su línea, su propio estilo, su propia música, nadie le copiaba a nadie y ahora es una piratería por todos lados, ya no hacen música original, ya no hay grupos ni compositores que le escriban y canten al amor, llegaron géneros nuevos que sólo son para pervertir la mente y dar una imagen equivocada de la juventud, ojalá podamos recuperar lo bonito, dedíquense las nuevas generaciones de músicos a hacer música bonita”, concluyó.