Asesina a su esposa y le escribe mensajes en feis

Le agradeció por todos los años que pasaron juntos

Al ser esclarecido un feminicidio emergió la verdad acerca de la mujer que fue abandonada a finales de diciembre en una casa de la avenida Chiapas y calle 38, en la colonia Campestre, en San Luis Río Colorado.

El autor material e intelectual fue su esposo, quien la ahorcó y con posterioridad reportó la desaparición del cadáver.

La mujer se llamaba Martha Elena, de 21 años, quien trabajaba en una maquiladora y la última vez que se le vio con vida fue en una posada el 18 de diciembre.

Su victimario se llama Mario Alberto, un ex militar que prestaba sus servicios para una empresa de seguridad privada; tenían dos hijos.

Las líneas de investigación condujeron a Mario Alberto Moreno Soto, de 27 años de edad, quien era la pareja sentimental de la occisa.

Familiares de la víctima señalaron a Moreno Soto como probable responsable del homicidio, debido a que golpeaba constantemente.

En una de las declaraciones, se indicó que Martha pensaba separarse, pero el temor y sus dos hijos eran motivos por los que no se atrevía a dar el paso.

El hombre, desde que ocurrió el asesinato, reportó a la mujer como desaparecida, justamente para lanzar un distractor de la policía, ya fue capturado e ingresado al Cereso de Hermosillo a disposición del juez para que enfrente las acusaciones por feminicidio en un proceso oral.

La investigación de la policía incluyó la revisión de las llamadas y mensajes no sólo de la víctima, sino de su esposo. Mario Alberto escribió en Facebook a su esposa cuando estaba muerta (y él lo sabía) en cuyos textos le agradeció todos los años que pasaron juntos y en ellos reveló que ella ya se encontraba en el cielo.

Conforme avanzaron las investigaciones, se encontró un mensaje en el muro de Facebook de Mario Alberto, en el que se despedía de su esposa. El contexto y el tiempo en que fue subido a la red social, fortalecieron la hipótesis de que el esposo era el victimario.

Aquí uno de sus mensajes: “Me siento tan mal de lo que pasó, pero muchas veces no queda de otra más que seguir adelante, he perdido lo que más he querido y me ha dejado un gran dolor que descanses en paz mi HADA ELENA, gracias por estos siete años que me diste a tu lado”.

El asesinato ocurrió el 21 de diciembre y todavía el 5 de enero Mario Alberto le envió un mensaje más en el que confiesa que la asesinó al ver la foto en la que aparece con un grupo de personas y atrás se halla un hombre que la abrazaba. Ese sujeto fue buscado y señaló que ese día la dejó cerca de su domicilio.

Ya esclarecido el hecho, confesó que el día del desenlace discutió con su esposa y la privó de la vida por sofocación, abandonó su cadáver en un paraje y la reportó como desaparecida.