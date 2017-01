“Hazlo por México”

Folclor urbano

Salvador Estrada

La guapa yucateca Ivonne Ortega anuncia en internet que se lanzará a recorrer el país para conocer los problemas de los mexicanos y encontrar soluciones, y además, descubre su ambición política: “aspira a ser candidata del PRI a la Presidencia de la República”.

La hoy diputada “se destapa” porque es legítima su aspiración y además se pone en los zapatos del Presidente para responder al “qué hubieran hecho ustedes”.

Y su respuesta no parece de una priísta leal al Presidente, sino de una política en campaña que “prometen y prometen, pero no cumplen cuando ganan la elección”. Se pronuncia por la baja en el precio de la gasolina “eso impactaría en el presupuesto, por lo que se tendrían que disminuir algunos gastos del gobierno, aunque se sacrifiquen unos proyectos, pero no se castigaría el bolsillo de los mexicanos” ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Porras! ¡Doña Ivonne, doña Ivonne!

Y pide que se construyan más refinerías en México y que se debe transparentar los ingresos del petróleo para saber cuanto se produce y se gasta. ¡Otra vez aplausos! ¡Viva doña Ivonne!

No cabe duda de que quiere ser abanderada del PRI a la Presidencia de la República, porque sus expresiones son ya de candidata y no de diputada.

Échele un ojo a su declaración sobre Donald Trump: “Si Donald Trump es capaz de llevarse empresas de México, estoy segura que nosotros tenemos la misma capacidad para hacer que esas empresas se queden y vengan más”.

Y para no quedarse corta le pone más crema a sus tacos: “Fortalecer el consumo de productos mexicanos para no depender de otras economías”.

Para recorrer el país, doña Ivonne creó la página “Hazlo por México”, en la cual aceptará donaciones y escuchará las voces de los mexicanos, con el fin de resolver sus problemas.

En cuanto a resolver los problemas no dice cómo, porque los problemas de los mexicanos son tantos y tan distintos qué aquí es cuando va a tener que doblar las manos.

La ex gobernadora es la primera mujer priísta que saca la cabeza en cuanto a ser aspirante a la presidencia del país y tal vez el presidente del partido le llame la atención y le diga “no te calientes granizo”.

Ivonne Ortega dice que hoy es un reto ser mexicanos en el país y por eso “se tiene que hacer algo para cambiar”.

chavasec@yahoo.com.mx