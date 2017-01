Sacrificio a grupos de poder

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas.

Woody Allen (1935-?) Actor, director y escritor estadounidense.

Salidas menos dolorosas para la sociedad, en momentos de crisis existen muchísimas. Sin embargo, en todas los sacrificados deberían ser los grupos de poder, especialmente los partidos políticos.

Estos, a través de programas gubernamentales directos e indirectos, gastan decenas de miles de millones de pesos en aparentes mecanismos para la democracia y el sistema político mexicano.

Si se habla de sacrificios, ésta clase política no hace ninguno. En cambio, aumentan sus salarios más arriba de la inflación y siguen usando la infraestructura gubernamental como si fuera de su propiedad. Estimado lector, te voy a enlistar unas cuantas medidas que serían suficientes para ahorrar unos 300 mil millones de pesos al año.

Acciones para calmar el malestar social, que se pueden tomar en los tres poderes de la Unión: Cancelación de telefonía celular para funcionarios, seguros de gastos médicos privados, cancelación de servicios de comedor con finísimos vinos para la aristocracia burocrática; venta de aviones de las secretarías de Estado y la negociación con aerolíneas privadas tarifas bajas y competitivas para viajes oficiales; la disminución a la mitad de los séquitos de secretarías, asesores, sirvientes, choferes, guardaespaldas, peluqueros y maquillistas, entre otros personajes destinados al confort de nuestros funcionarios públicos. Si hay algún alto funcionario que se sienta agraviado por el retiro de estas “canonjías”, pues que renuncie. No faltarán aspirantes que quieran “servir a la patria” sin tanto derroche.

Aunado a lo anterior, sería saludable acabar con el despilfarro del INE, el Instituto Nacional Electoral, que gasta 20 mil millones de pesos anuales, aún en años en que no coordina elecciones federales. Asimismo, no necesita de edificios faraónicos, ni mucho menos de un pesado aparato burocrático. En cuanto a los partidos políticos, a través del presupuesto se les otorga unos 5 mil millones de pesos, a nivel nacional, para que puedan realizar sus operaciones. Lo mejor sería que esos partidos buscaran financiamiento a través de sus correligionarios y no de la sociedad, que la mayoría de las veces no conoce su ideología, ni mucho menos respeto. Ah, después de reflexionar sobre los salarios de la alta burocracia, desde secretarios de despacho, jueces, legisladores, éstos deberían ganar menos de la mitad y sin gastos “extras” para “hacer labor social”.

Aunado a lo anterior, sin disminuir el presupuesto en materias fundamentales como educación, salud, seguridad, entre otras, los programas asistenciales deben revisarse con gran escrúpulo. Muchos de esos recursos se desinan con fines clientelares. El número de legisladores debe disminuir 40% en diputados y a la mitad en senadores. Un nuevo orden legislativo. Estas son algunas medidas que podrían sustituir al brutalmente inflacionario “gasolinazo”.

PODEROSOS CABALLEROS.- Y, es cierto lo dicho por Andrés Manuel López Obrador, a Margarita Zavala: “con Calderón, la gasolina subió 70%”. El argumento panista para hacer política les resultó un bumerang. *** Banxico está en serios apuros. Su gobernador, Agustín Carstens, quien ya tiene su corazoncito en Estados Unidos, no puede contener la demanda de dólares. El disparo del precio del billete verde tiene su origen en la desconfianza en el futuro económico del país y en la falta de políticas de choque reales, no recaudatorias. *** Se reunieron los legisladores para discutir la presencia de las fuerzas armadas fuera delos cuarteles para combatir a la delincuencia organizada. Un marco jurídico que establezca sus límites y responsabilidades, es lo mínimo que se les puede dar. Por cierto, la exposición más clara que se ofreció en esa reunión fue la del senador Roberto Gil, del PAN, con rigor académico.

AL FINAL DE CUENTAS: La Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la rectoría de Enrique Etienne Pérez del Río, recibió buena calificación de Fitch Ratings. Esto, debido a que cuenta con una posición sólida de liquidez para hacer frente a imprevistos y presiones de gasto propias del sector. Al cierre de 2015, los recursos en caja e inversiones líquidas de la UAT representaban 1.12 veces el gasto de funcionamiento anual de la institución. Además de no contar con endeudamiento a largo plazo, los subsidios federales y estatales son su fuente principal de ingresos y para el cierre de 2015, estos representaron 55.8% y 22.3% de los ingresos totales, respectivamente.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- Fundación Alsea, bajo el liderazgo de Alberto Torrado, a través del movimiento “Va por mi Cuenta”, inauguró su séptimo comedor infantil, en la colonia Embajada de España del municipio de Ecatepec, Estado de México. En estas nuevas instalaciones se brindarán alimentos a 500 niños y niñas de escasos recursos cada día. Es el segundo comedor infantil que “Va por mi Cuenta” instala en Ecatepec, uno de los municipios con mayor población en condición de pobreza extrema.

