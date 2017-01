Efectos del “gasolinazo”

Varias de las explicaciones que desde el gobierno federal se dieron para paliar el efecto del gasolinazo se han venido por tierra.

Se dijo que el precio de la gasolina sería tasado de acuerdo a la fluctuación dólar-peso, y de inmediato, por las razones que sean, el precio de la moneda estadounidense con relación al de la mexicana se incrementó sensiblemente, por lo que es probable que venga otro incremento, aunque se niegue.

Se explicó que el aumento se daba para que el energético no faltara y hoy diversas zonas del país carecen del mismo y otras más no son surtidas de acuerdo a sus necesidades. La escasez se hizo presente en algunas zonas del país y hasta el momento no hay abastecimiento suficiente.

Es cierto que el incremento, opinan los expertos, era necesario, por ser México el único de los pocos países pertenecientes a la OCDE que mantenía los subsidios a la gasolina, según expresó José Ángel Gurría.

La realidad es que el aumento en el precio de la gasolina vino a incrementar el rechazo de la población a la actual administración, además de provocar manifestaciones, plantones, vandalismo y hasta violencia.

La ola de indignación crece y el gobierno ha podido frenarla, pero además de ello se han generado una serie de llamados a la insurrección por medio de las redes sociales.

Se convirtió en viral un video en el que una persona llama a destituir al Presidente por la vía pacífica y hasta convoca a una marcha en las capitales de los estados, las que deberán converger en los congresos estatales y en la capital del país en la Cámara de Diputaos. La estrategia que sugiere ha recibido muestra de adhesión, mientras que se reproduce el video y se envía hacia nuevos contactos.

Tal vez, las autoridades no han tomado en serio estas muestras de hartazgo y crea que son solamente medidas extremas de personajes que, en muchos casos, ni siquiera dan la cara.

La lección dejada por el vandalismo y saqueo de los primeros días del año en distintas zonas del país, debe ser registrada, para evitar que se reproduzcan esas muestras de rechazo, con todo y que algunos señalen, sin bases ni pruebas, a responsables intelectuales de los hechos.

Son muchas las versiones que circulan sobre el asunto del vandalismo y los saqueos, pero lo principal es que ya dejaron de producirse, aunque el saldo dejado es lamentable, principalmente en los estados de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Baja California, entre otros.

En esta última entidad se produjeron hechos vergonzosos como el de un sujeto que embistió, intencionalmente, con una camioneta a la policía federal que protegía la zona de protesta.

Precisamente en Baja California, especialmente en Mexicali, Rosarito y Tecate son ciudades sin abastecimiento del combustible y en el que se abastecen del producto del otro lado de la frontera, siendo hasta tres horas de filas, para poder pasar al lado estadounidense.

Pero eso sucede también en otras ciudades fronterizas en las que la indignación ciudadana los lleva a esperar el tiempo que sea necesario con tal de consumir la gasolina en Estados Unidos, donde es más barata y se ahorran hasta 150 pesos por tanque, sin importar el consumo que de la misma hacen en las filas de la aduana y el tiempo que les lleva traspasar la frontera.

En Chihuahua, el bloqueo al tren El Chepe que hace el recorrido por las Barrancas del Cobre y culmina su recorrido en Los Mochis, duró una semana, aunque ya fue liberado.

Los 24 presidentes municipales con que cuenta el Movimiento Ciudadano en Jalisco, presentarán una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, por el tema del aumento en los precios de los combustibles.

El Movimiento de Regeneración Nacional se siente agraviado por algunos señalamientos hacia la persona de su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador, señalado como uno de los principales atizadores de las protestas que llevaron al vandalismo.

Mario Delgado, senador postulado por el PRD en el Distrito Federal y que hoy pertenece a Morena, salió al paso para acusar de cacería de brujas e intentos de intimidación los señalamientos de la Comisión Nacional de Seguridad que apuntan hacia sus nombres como los promotores de las protestas contra el gasolinazo.

De acuerdo con la CNS, otros nombres son los de Gerardo Fernández Noroña; Blanca Amelia Gámez Gutiérrez (diputada del PAN en Chihuahua); Óscar González Yáñez, diputado del PT en el Estado de México y Alfredo Lozoya Santillán, alcalde de Parral, Chihuahua, como los instigadores de los bloqueos a las vías de comunicación.

De acuerdo con el informe de la policía federal, son siete estados en los que existe mayor riesgo: Estado de México, Chihuahua, Sonora, Oaxaca, Ciudad de México, Michoacán e Hidalgo.

Con base en esa información estableció que la PGR abrió 79 carpetas de investigación en 18 estados de la República Mexicana, entre el 31 de diciembre de 2016 y el 5 de enero de 2017.

De esas carpetas, 13 corresponden a Hidalgo, 11 a Querétaro, 7 al Estado de México y otros tantos a Chihuahua; Sonora y Morelos tienen seis; Baja California y Sinaloa cinco; Colima, Puebla y Guanajuato con tres; Chiapas, Durango y Veracruz tienen dos y Ciudad de México, Coahuila, Michoacán y Tlaxcala, uno solamente.

En total, son más de mil 500 los detenidos por las tropelías cometidas que derivaron en saqueos, vandalismo y asociación delictuosa, delitos que le serán adjudicados a los participantes en estos hechos.

