Brillante estreno de Los gemelos en busca del sol

Sábados y domingos en la Casa del Teatro de la Plaza de la Conchita, Coyoacán

La obra usa recursos como el arte de las sombras y las marionetas, además del teatro convencional

Arturo Arellano

La compañía de teatro “Creación Colectiva de la Sociedad de las Liebres” presenta su más reciente montaje “Los gemelos en busca del sol”, un hermoso mito del pueblo navajo que narra la historia de los príncipes gemelos hijos del sol, quienes están en una búsqueda para salvar a su pueblo de una raza de monstruos que representan una seria amenaza para su supervivencia. La obra dirigida por Gerardo Daniel Martínez se presenta en la Casa del Teatro de la Plaza de la Conchita en Coyoacán, con funciones del 14 de enero al 12 de febrero, sábados y domingos a las 13:00 horas.

En un preestreno exclusivo para medios de comunicación DIARIOIMAGEN fue testigo de la capacidad artística de cada miembro de la compañía de teatro, que se vale de recursos como el arte de las sombras, marionetas, máscaras y efectos visuales, como de sonido para contar esta inspiradora historia. Todo comienza con la aparición en escena de las sombras de los gemelos hijos del sol, protagonistas de la historia interpretados por Abraham Baños y Pablo Iván Viveros, que también se encargan de manipular las marionetas de sus mismos personajes.

Ellos se mantienen bajo suelo en el desierto, acompañados de su madre a quien llaman simplemente “Ma”, todos en cautiverio ya que su pueblo en la superficie es amenazado por una raza de monstruos que sólo piensa en devorarlos. No obstante, un día ya cansados de estar presos de su miedo y atormentados por el frío de noche y el calor de día, además del hambre constante, deciden salir en busca de ayuda, en el camino conocen a un misterioso, pero amable coyote que los guiará hasta el palacio de su padre el Dios Sol, que según él será quien les brinde la ayuda necesaria.

El recorrido de los príncipes se convierte no sólo en una constante lucha contra seres extraños y animales salvajes, sino en una introspección que les hará ver que el pequeño tamaño de sus cuerpos no es una limitante para enfrentar y vencer grandes obstáculos, los primeros evidentemente físicos, pero los más terribles son los mentales, que intentan derrocar sus autoestimas. A su encuentro con su padre el Dios Sol, no dan por terminada su aventura, pues es apenas este punto la mitad de su camino por salvar a su pueblo.

La obra está dirigida para toda la familia, desde niños a partir de los 8 años de edad y hasta los más grandes, que sin duda se asombrarán con la gran cantidad de recursos visuales que la compañía utiliza en la ejecución de la obra, sumado a la ambientación musical a cargo de Óscar Kogsni, que genera un juego sensorial y detalla con sonidos cada situación dramática de la historia.

La obra se estrena al público este 12 de enero y permanecerá con funciones todos los sábados y domingos hasta el 12 de febrero. La cita es a las 13.00 horas en la Casa de Teatro de Coyoacán ubicada en Vallarta, 31-A, frente a la Plaza de la Conchita.