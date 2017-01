Revelan llamada al 911 el día de la muerte de Juan Gabriel

Varios medios aseguran que el Divo de Juárez murió el 28 de agosto de 2016, en Santa Mónica, junto al que fuera su última pareja, Efraín Martínez , quien tiene 25 años y es originario de Sonora

Tanto en el programa Ventaneando de Azteca, como en “Al rojo vivo” de Telemundo se reveló la trascripción de la llamada al 911 el día de la muerte del cantautor Juan Gabriel.

Pese que hasta el momento la policía de Santa Mónica, California, no ha sacado a la luz el audio de la llamada, la emisión mostró el diálogo que sostuvo un hombre con la operadora del servicio de emergencias.

De acuerdo al documento el hombre que se encontraba con el Divo de Juárez intentó salvarlo pero cuando llegaron los paramédicos ya era demasiado tarde.

La llamada comenzó a las 11:05 am hora local de Santa Mónica y duró casi siete minutos.

Cuando el 911 contestó, el acompañante de Juan Gabriel dijo, “Sí, necesito una ambulancia. Es una súper, súper emergencia”.

Después de preguntarle la edad del compositor de “Amor eterno” y la dirección, la operadora, de apellido Castro, anunció que los paramédicos ya estaban en camino.

La operadora también le indicó al hombre que la mantuviera en la línea. “Active la bocina, de manera que si necesita algo, yo pueda ayudarlo a través de la línea telefónica”, recomendó.

Luego, el hombre se desespera y se despide de la operadora.

911: ¿Quiere que le diga qué hacer?

Acompañante: Sí

11: ¿Está él en la cama o en el piso?

Acompañante: Señora, no puedo, no puedo hablar con usted, ok? Necesito que envíe una ambulancia.

911: Ya los paramédicos van en camino, señor.

Acompañante: Ok, ok, adiós.

Se corta la llamada

Momentos después, hay otra llamada. “Hola, estoy llamando de los paramédicos”, dijo la operadora. “¿Necesita instrucciones?”. A lo que el hombre contestó, “Señora, no hay manera”.

Según la transcripción, Juan Gabriel estaba en el suelo al momento de la llamada, y había otra persona en el departamento, pues la operadora escuchó ruidos y conversaciones.

Al llegar, los paramédicos no pudieron salvar a Juan Gabriel, y a pesar de que no hubo una autopsia, los médicos forenses concluyeron que la causa de muerte fueron problemas cardiovasculares, un día después de haber dado un concierto en California.

En el programa Ventaneando, Pedro Sola dijo que tiempo antes de la muerte de Juan Gabriel, el cantautor había encontrado a su pareja Efraín Martínez en la cama con una de sus bailarinas.