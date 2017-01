Michelle Rodríguez triunfa en 40 y 20… Ahora va por El bienamado

La actriz se ha hecho de miles de seguidores por su destacado trabajo en la serie de Blim y próximamente se estrenará también en una telenovela de Nicandro Díaz

Arturo Arellano

Con la creciente popularidad del contenido de entretenimiento en plataformas de internet, se ha hecho de este formato una catapulta para muchos nuevos y entregados talentos, caso evidente es el de Michelle Rodríguez, actriz y comediante que se dio a conocer por su papel de “La Toña” en la serie “40 y 20” con la que se encuentra estrenando la segunda temporada a través de Blim y que servirá de preámbulo para su participación en la telenovela “El bienamado”, del productor Nicandro Díaz.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Michelle platicó que si bien su carrera ha sido marcada por la comedia es tiempo de que empiece a retarse con nuevas etapas. “Estoy muy feliz de que a la gente le esté encantando la serie “40 y 20”, quiero pensar que es porque la gente se identifica con la historia, con lo que ahí contamos, y la segunda temporada está arrancando muy bien, incluso quienes están viendo la primera temporada en televisión abierta nos dicen en redes sociales que están ansiosos por ver la segunda, lo mismo la gente que nos vio en Blim cada vez quiere más”.

Aseguró que es una serie bastante divertida “desde que leíamos los capítulos en el libreto ya nos estábamos riendo, lo ves, lo haces, y después la gente lo recibe tan increíble que piensas ‘misión cumplida’, porque finalmente nuestra tarea como actores es darle a la gente un espacio, un respiro entre tantas cosas que hoy pasan en el mundo y responden muchísimo, no sólo en redes sociales, sino hasta en la calle cuando me ven, me hacen comentarios, ‘ay la Toña’ me dicen o me escriben, ya es un calificativo, hay quienes exclaman ‘Yo soy como la Toña’ o ‘Te escuchaste como la Toña’, también me han dicho ‘qué envidia que manoseas a Mauricio’ (risas), cuando la gente se identifica con un personaje ya ganaste”.

Adelantó que su siguiente proyecto es su participación en la telenovela “El bienamado” del productor Nicandro Díaz, “Se estrenará por el canal 2 y me siento muy feliz porque tengo la fortuna de compartir con grandes actores, muchos que yo he seguido en televisión desde que era pequeña, mi personaje es Estrella, una admiradora de Arcadio, que es un poquito chismosa, metiche, alcahueta. Todo se desarrolla en un pueblito”.

Indicó que para la creación de su personaje le sirvió que “la convivencia con la gente te hace conocerte un poco más, yo soy de Xochimilco y estoy acostumbrada a las tradiciones, las fiestas patronales, y además es algo que amo, lo importante es conocer la esencia del personaje y entonces podrás ser ella”.

Reconoció que si bien ha encontrado un nicho abrigador en la comedia, no descarta la posibilidad de experimentar en otros terrenos. “La comedia me hace muy feliz, pero siempre quieres algo que te rete, en esa búsqueda estoy, esto no quiere decir que la comedia por ser comedia deje de ser difícil, porque es algo muy complicado, sin embargo llegará el momento de hacer otro tipo de cosas, me gustaría probarme en lo que sea”.

Finalmente, Michelle Rodríguez compartió que también tiene su espectáculo de Stand Up con el que se presenta en diferentes teatros de la Ciudad de México.