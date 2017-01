Eurídice graba surreal video de Karma

Hari Sama, cineasta y miembro de la banda se encargó de la dirección del mismo

Arturo Arellano

Eurídice es una banda mexicana de rock a la vieja escuela, pero sin perder la frescura necesaria para sonar actual y sorprender con cada nueva producción. En esta ocasión la banda trabaja en lo que será su nuevo sencillo bajo el título “Karma” que será parte de su próximo disco en el que continúan con el interés de fusionar la música con otras vertientes artísticas, como lo es el caso del cine, esto, de la mano de Hari Sama, que no sólo es miembro de la banda, sino que gracias a su experiencia como cineasta también se encarga de la dirección de los videos de ese grupo.

En entrevista con diversos medios de comunicación, durante el rodaje del videoclip “Karma”, Hari y compañía hablaron al respecto “se trata un poco de seguir con el juego de lo que está pasando, en el sentido digital, pensamos en hacer cuatro sencillos de cada disco, pensando también en que los discos ya son un objeto metafórico. En fin, este es el primer sencillo del nuevo disco, es un disco que da un paso adelante tanto temático y sonoro, el primero en el que y esta la banda solida con Paul, de modo que este video será el más importante que hemos hecho hasta la fecha”.

Lo mismo celebraron la participación de Tamara Mazarrasa como modelo y actriz en el mencionado video: “es un placer tener a Tamara actuando en el video, lo mismo tener a Giovanni en la parte de los vestuarios, es una unión rara que salió de manera orgánica, hacer un video de la banda que al mismo tiempo y de alguna manera muestre la ropa de Simple By Trista con una actriz maravillosa, es una suma de gente y talentos muy distintos e interesantes”.

Describió que además este video tan surreal “tiene una espectacularidad distinta, porque hay un trabajo de imagen bastante importante, creo que el hecho de que esté Tamara como personaje central y la ropa By Trista le va a dar toda una onda muy especial, porque hay una violencia muy cosmética, tanto en sentido musical como visual, nos recoloca en el nivel conceptual”, dijo Hari.

Agregaron que el acercamiento con Tamara fue casual “la conocí y en seguida pensé que quería esa mezcla de fuerza y delicadeza como personaje protagónico en este video”.

No obstante, aclararon que estas características se llevarán de manera más sutil al escenario “tengo la fortuna de tener algunas piezas del maestro, de la marca Simple By Trista y ya he tocado con ellas. Pero el tener todos los vestuarios es decisión de cada quien. Lo que sí, es que queremos seguir colaborando con artistas con los que nos sentimos cerca a nivel creativo y este video es nuestro primer experimento, queremos estar cerca de gente que propone, gente propositiva, con las que nos identifiquemos, ya sea moda, actuación, música, cine y todas las vertientes posibles”.

Cabe mencionar que el video estará participando en el Fashion Film Festival, abanderados por Simple By Trista “es un festival sui generis, para la expresión de la moda y ahora nosotros entramos con un video de rock, son paralelos que se coquetean, basta recordar a David Bowie que siempre tenía muy de la mano su imagen con su música. Nosotros lo visualizamos como un video que podría participar en el certamen del festival y le hemos puesto mucha fe y confianza”.

Describieron que el disco “tiene una madurez muy especial, las guitarras de Paul han dado en el clavo y han puesto a la banda en su punto, tiene fuerza y un sonido distintivo. Con el primer sencillo damos una muy buena entrada de lo que será este sonido”. De manera que pronto estarán dando fechas para lo que será su gira por todo México, mientras que el video estará listo en las próximas semanas.