Suman casi 2 mil mdp las pérdidas por saqueos

ANTAD: no abrirán tiendas si hay otro “gasolinazo”

Los saqueos de tiendas durante los primeros días de enero que derivaron de actos de protestas contra el gasolinazo implicaron pérdidas por más de mil 922 millones de pesos, según cifras de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD).

Señaló que en total mil 906 tuvieron cierres intermitentes durante los días de saqueos y vandalismo, afectando a 681 tiendas en 17 estados del país, expuso Vicente Yáñez, presidente de la agrupación.

Señaló que 221 saqueos sucedieron en el Estado de México, siendo el municipio de Ecatepec de Morelos el más afectado. En tanto, en Veracruz se dieron 185 saqueos y en la Ciudad de México, 73 más.

El dirigente del organismo, que aglutina a 50 mil negocios que van desde supermercados hasta pequeñas tiendas de distinto giro, advirtió que si el gobierno federal aplica un segundo gasolinazo durante febrero no abrirán tiendas para evitar nuevos saqueos.

“Esperemos no ver ese nuevo gasolinazo en febrero, esperemos que hagan bien los números y no se vuelva a dar otro gasolinazo. Si no seguramente nuestros asociados van a tener que evaluar si abren sus tiendas, dado que al darse el efecto de ir a saquear tiendas, entonces antes de que las saquen, mejor las cerramos. Vamos a estar muy al pendiente para que no se den esos efectos y esperemos que sean las que trabajen para que esto no vuelva a suceder”, puntualizó.

El dirigente empresarial dio a conocer los resultados de ventas que la ANTAD registró en 2016 y sus perspectivas de crecimiento para 2017.

El crecimiento en todas las tiendas de la asociación fue de 9.7 por ciento el año pasado, al llegar a un billón 516.5 mil pesos, y recibieron inversiones por 3 mil millones de dólares.

Empero para este año, la Antad previó menor crecimiento al calcular que las ventas aumentarán 6.5 por ciento en el total de tiendas, mientras que en inversiones el sector espera recibir 2 mil 600 millones de dólares, es decir, 13.3 por ciento menos de lo que captaron el año pasado, pero Yáñez dijo que se debe a diferentes motivos según cada empresa.