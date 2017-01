Inflación en enero tiene la mayor alza en 18 años

Por gasolinazo

Como se esperaba, los precios al consumidor tuvieron un incremento de 1.51 por ciento, en la primera quincena de enero, la mayor tasa en 18 años, presionados por los incrementos en los precios de los combustibles.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que la inflación a tasa anual se ubicó en 4.78 por ciento.

Explicó que la inflación quincenal fue resultado del alza de los precios de las gasolinas y del gas LP, lo que fue parcialmente contrarrestado por la baja en los precios del jitomate, del transporte aéreo y de los servicios turísticos en paquete.

El dato de la inflación en la primera quincena de este mes fue de 1.51 por ciento, mayor al 1.27 por ciento esperado por analistas, y es el mayor incremento para un mismo periodo desde 1999, cuando fue de 1.62 por ciento.

Con ello, la inflación a tasa anual pasó de 3.24 por ciento en la segunda quincena de diciembre de 2016 a 4.78 por ciento en la primera quincena de enero de este año, su mayor nivel desde la primera quincena de diciembre de 2014, cuando fue de 4.2 por ciento.

La inflación anual en los primeros 15 días de enero se ubicó por arriba del objetivo de inflación del Banco de México (Banxico) para todo 2017, de un rango de 3.0 por ciento, más/menos un punto porcentual.

El Inegi comparó que en la primera quincena de enero de 2016, los datos fueron de una inflación quincenal de 0.03 por ciento, mientras que la inflación a tasa anual fue de 2.48 por ciento.

La variación quincenal del índice de precios subyacente, el cual excluye los bienes y servicios cuyos precios son más volátiles, o cuyo proceso de determinación no responde a condiciones de mercado, fue de 0.37 por ciento, en tanto que la anual se ubicó en 3.72 por ciento.

Asimismo, el índice de precios no subyacente, que incluye productos agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por distintos órdenes de gobierno, presentó un aumento de 5.03 por ciento, alcanzando una tasa anual de 8.02 por ciento.

Los precios de las mercancías crecieron 0.58 por ciento, en tanto que los de los servicios se elevaron 0.19 por ciento.

Los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 1.02 por ciento, mientras que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 8.88 por ciento.

Los productos con mayores precios al alza fueron la gasolina Premium con 21.67 por ciento, el gas doméstico LP con 17.81 por ciento y la gasolina Magna con 16.80 por ciento.

Sin sorpresas, inflación en primera quincena de enero

El dato de inflación que se dio a conocer hoy, de 4.78 por ciento anual en la primera quincena de enero, no es ninguna sorpresa y no refleja un incremento generalizado de precios, sino solo el repunte en un elemento de peso que fueron las gasolinas, aseguró Citibanamex.

El director corporativo de Desarrollo Institucional, Estudios Económicos y Comunicación de Citibanamex, Alberto Gómez Alcalá, explicó que la definición técnica de inflación es un aumento sostenido y generalizado de los precios, lo cual no se observa en el dato de los primeros quince días del mes de enero.

“Aquí estamos hablando fundamentalmente de un impacto muy fuerte en un precio muy importante, es decir, no es generalizado y no es continuo, pero la manera en la que se mide la inflación hace que se registre ese escalón, pero no es una línea ascendente continúa, gradual, ni en todos lo precios”.

Indicó que muchos pronósticos reconocen el mayor impacto del precio de las gasolinas y ya se esperaban niveles como el que se observó en la primera quincena de enero, por lo que “en el fondo no hay ninguna sorpresa” y reiteró que “estamos hablando de un escalón en un precio muy importante, porque tiene un peso relativamente considerable y que explica este ajuste y no necesariamente es inflación”, explicó Gómez Alcalá.

En conferencia de prensa, indicó que las estimaciones también consideran una tendencia hacia la baja para el siguiente año, por lo que las lecturas de inflación no se ven permanentes en los niveles actuales.

Por otro lado, el también presidente Ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que la mejora en variables financieras del país, como una recuperación en el tipo de cambio en los últimos días o el repunte en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), indican que hubo una reacción exagerada a la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y la incertidumbre por la política comercial que seguirá.