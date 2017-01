Te esperaba: Kike

El segundo lugar de “La Voz… México” nos presenta su nuevo sencillo

Asael Grande

Lo recordamos como el segundo lugar de la Cuarta Temporada de La Voz… México. Laura Pausini lo llevó a su gira nacional y le produjo su primer sencillo y video. Además, Kike es protagonista del musical de rock de Broadway, Rent, en México.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, Kike platicó sobre su nuevo sencillo, titulado Te esperaba: “este sencillo es parte de un EP que tengo pensado sacar a mediados de este año, junto con una presentación en El Lunario, estamos haciendo labor para poderlo lograr, esta canción la escribí el año pasado, pero la escribí en inglés, pero no había como mucho interés por parte del equipo de meterla como tercer sencillo, se me ocurrió hacerla en traducción y quedó bastante buena, así que decidimos lanzarlo a finales de octubre del año pasado, ya está en plataformas digitales, y el video está en You Tube, la gente ha recibido muy bien el proyecto”.

Con el respaldo de Oveishon Entertainment, Kike regresa a la escena musical para sorprendernos con su tercer sencillo, titulado Te esperaba, una balada romántica pop de su propia autoría que refleja su gran talento y crecimiento constante como artista, además de imprimirle su voz e inconfundible estilo, colocándose en el gusto del público de todas las edades: “defino el sencillo Te esperaba como un rock pop, mis influencias van de 30 Seconds to Mars, Imagine Dragons, bandas que he seguido siempre, y eso se nota mucho en el sonido, es un sonido muy americano, y las letras en español han sido para dar un mensaje al público, me gustaría levantar la bandera del rock mexicano, trato de tocar temas que a todo el mundo nos ha llegado, experiencias muy humanas y honestas, trato de marcar un poco de luz y esperanza, hace falta un mensaje así en la industria musical, el EP saldrá en agosto, serán ocho canciones en total, junto la versión en español de, sencillo Te esperaba”, dijo el cantante a este diario.

Respecto a qué le dejó haber estado en el programa La Voz México 2014, Kike compartió que: “La Voz… México me dejó un gran aprendizaje, antes de entrar a este programa me dedicaba a cantar covers en bares, pero no tenía la oportunidad de mostrarme como artista, de mostrar mi música, y una vez que tuve esta plataforma, me fue bien, pero también choqué con un monstruo, que es la industria musical, no es nada sencillo, pero me dije que tenía que funcionar, y que tenía que estar bien preparado, y los ojos en el cielo para llegar a dónde quiero llegar”.

Gracias al buen recibimiento por parte del público y de los medios de comunicación, sumado a su versatilidad, Kike se consolida como uno de los artistas más sobresalientes y completos a seguir en la industria del entretenimiento. Continuará con su gira promocional como parte de su proyecto personal por todo el país, interpretando todos sus éxitos, que lo han llevado a abarrotar cada lugar donde se presenta para el deleite de sus seguidores.