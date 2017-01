Ana Cirré hace Eterna a Rocío Dúrcal

Estrena su sencillo “Amor eterno”, cuyo video fue grabado en el Santuario de la Mariposa Monarca, en Michoacán

Arturo Arellano

Ana Cirré se considera una mexicana nacida en España, que siendo poseedora de una de las voces más dulces de la canción en habla hispana se ha propuesto a destacar la belleza del país que le ha dado todo: México, de modo que en esta ocasión lo hace con un homenaje a su compatriota, Rocío Dúrcal, con un disco denominado “Eterna”, del que se desprende su primer sencillo “Amor eterno”, cuyo video fue filmado en los paisajes del Santuario de la Mariposa Monarca, en Michoacán. Lo mismo, Ana Cirré se prepara para su regreso a los escenarios con su espectáculo que será parte de Cabaret Lunario en el mes de mayo, con sede en El Lunario del Auditorio Nacional.

Para ofrecer más detalles al respecto, la cantautora recibió a DIARIO IMAGEN en su casa, La Asociación Montañesa, Casa de Cantabria en México, donde nos platicó: “yo tenía la imagen del Santuario de la Mariposa Monarca en mente y de hacer un video allí, tenía que elegir una imagen que representara a México, pero al mismo tiempo a Rocío, pero no quería que fuera el sombrero de charro, ni el nopal o las flores, eso está muy visto, y México es mucho más que eso, de modo que llegué a la imagen de la mariposa monarca”, dijo y declaró que se identifica con la esencia de estos seres tan llenos de fuerza.

“La mariposa viaja cada año a México, como en su momento lo hizo Rocío y como lo hago yo, que venimos de España, venimos al calorcito de México, se reproducen aquí, como lo hizo Rocío y como lo hice yo también. Por otra parte, la mariposa monarca representa al arte, fuego y movimiento, y Rocío tenía esas tres características muy marcadas, era una mujer que se movía con gracia y era muy cálida”.

En relación a “Amor eterno” como el primer sencillo, aclaró que “la cultura purépecha cree que las almas de los difuntos vienen a visitarnos en forma de mariposa, entonces la mariposa que posa en mi mano en la tapa del sencillo es Rocío, ella es quien nos dice ‘No me he ido, sigo entre vosotros’, porque el bien amado nunca muere, es como el Ave Fénix, únicamente cambió de plumaje, no se ha ido y ese es el mensaje que quise dar con todo este arte de la mariposa monarca. En tanto, no había otra canción que se adaptara mejor a todo este entorno, ‘Amor eterno’ era perfecta y no la elegí yo, la eligió la mariposa monarca”. Cabe mencionar que los vestuarios que Cirré utilizó en el video son de Pineda Covalin.

En relación a los temas que completarán el disco “Eterna”, recalcó. “Debo reconocer que no analicé las canciones de Rocío, me metí a grabar algunas de las canciones sin conocerlas porque no habían sido éxito en España. Se eligieron las canciones que están un poco teniendo en cuenta la opinión de los fans, del productor Jorge Avendaño, de la gente mi oficina y otras que yo propuse. Pero las que no conocía no las quise escuchar sino hasta que entré a grabar, porque quería ser yo misma y sorprender, no imitar a Rocío porque lo hubiese fastidiado todo. Así que canto con honestidad, de pronto algún tono aflamencado que es inevitable porque somos españoles y lo llevamos en el ADN, y con cosas de soul un poquito porque siempre me ha gustado”.

Sobre su show en Cabaret Lunario que se celebrará en el mes de mayo dijo: “Ahí mostraré otra parte de mí, porque la gente me escucha, pero pocas veces sabe que muchas de las canciones que canto son de mi autoría, así que ahí dejaré salir a la autora en un formato más íntimo. Como siempre, trato en mis canciones de llevar un buen mensaje, lo mismo hago en el escenario, estar en esa frecuencia de hablar cosas positivas, soy de las personas a las que les gustaría que existiera un noticiero con sólo noticias buenas, que ayudan a la humanidad que muestren que los seres humanos no sólo somos oscuridad”, concluyó.