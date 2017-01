A mi padre Michael Jackson lo asesinaron, asegura Paris

“AEG Live no trata bien a sus artistas, ellos los hacen trabajar hasta la muerte. Él estaba cansado”, dijo la joven de 18 años

Le preocupa que la historia de Jackson se repita con otro famosísimo ídolo pop de la talla de Justin Bieber, quien también labora con esa misma empresa promotora desde hace tiempo

Confiesa que fue violada a los 14 años de edad

Paris Jackson, la hija del legendario Rey del Pop, se abrió oficialmente para contar algunas intimidades de su vida junto a él.

De esta manera la modelo de 18 años protagonizó la última edición de la revista Rolling Stone, donde además de lucir espectacular en la portada, también aprovechó para revelar algunos de sus secretos mejor guardados.

“Siempre dicen, ‘El tiempo cura’”, dijo Jakcson a la publicación. “Pero en realidad no lo hace. Simplemente te acostumbras. Yo vivo la vida con la mentalidad de, ‘Ok, perdí la única cosa que haya sido importante para mí’. Así que a seguir adelante, nada malo que suceda puede ser ni cercanamente tan malo como lo que ya pasé. Así que puedo manejarlo”.

Para Paris, su padre fue un ser completamente especial que siempre procuró lo mejor para ella y sus hermanos, así que por más que muchos digan lo contrario, ella confía ciegamente en la inocencia de Jackson en aquellos viejos casos de supuesto abuso infantil.

“Imagina a tu padre llorando porque el mundo lo odia por algo que él no hizo”, dijo a la revista. “Y para mí, él era lo único que importaba. Al ver mi mundo entero adolorido, comencé a odiar a todos por lo que le estaban haciendo a él. Yo decía, ‘¿Cómo la gente puede ser tan cruel?’”.

También, según Paris, su padre no fue víctima de una simple sobredosis de medicamentos, sino más bien de un frío y cruel asesinato. Para ella todo empezó cuando Michael Jackson inició el camino hacia su regreso triunfal con el tour This Is It, debido al cual el Rey del Pop vivía sus últimos días completamente “exhausto”.

“Yo le decía, ‘Tomemos una siesta’. Porque él lucía cansado. Cuando yo estaba en la escuela, que era abajo en la sala, y veíamos polvo cayendo del techo y escuchábamos golpes porque él estaba ensayando arriba”.

La mayor entre los retoños del intérprete de Thriller señala al Dr. Conrad Murray como uno de los principales culpables de la partida del músico, quien en el pasado ya fue condenado por el homicidio involuntario del Jackson. Y hace lo mismo con AEG Live, los promotores detrás del concierto de Michael que nunca se llegó a realizar.

“AEG Live no trata bien a sus artistas”, asegura. “Ellos los hacen trabajar hasta la muerte. Él estaba cansado”, dijo sobre su padre.

Pero lo curioso es que a Paris le preocupa que la historia de Jackson se repita con otro famosísimo ídolo pop de la talla de Justin Bieber, quien también trabaja con esa misma empresa promotora desde hace tiempo.

Sea como sea, Paris está “absolutamente” convencida de que a Michael lo asesinaron. “Él lanzaba pistas sobre gente que estaba tratando de cazarlo. Y en algún punto él decía como, ‘Ellos me matarán un día’”, dijo. “Suena como toda una teoría conspiratoria, y suena a mentira, pero los fanáticos de verdad y la familia lo saben. Le tendieron una trampa. Todo fue mentira”.

Por si esto fuera poco, Jackson promete que algún día vengará la muerte de su famoso padre, diciendo, “Es como un juego de ajedrez. Estoy tratando de jugar correctamente. Y eso es todo lo que le puedo decir ahora mismo”.

Paris Jackson también fue abusada sexualmente a los 14 años. Aunque se negó a dar demasiados detalles sobre el incidente, contó que fue atacada por un extraño.

“No fue una buena experiencia en absoluto y fue muy difícil para mí. En ese momento no se lo dije a nadie”.

