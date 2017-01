Deseret Tavares vaticina lo que enfrentará Luis Miguel

Además de asegurar que tendrá un tercer hijo, afirma que El Sol sí pagará la demanda que le interpuso la oficina de Alejandro Fernández

Asael Grande

Deseret Tavares, la clarividente colombiana, con una larga carrera en el área, quien vaticinó la llegada al poder de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos, la muerte de Juan Gabriel, entre otros eventos, se reunió con la prensa de espectáculos de nuestro país para predecir el futuro y el porvenir de algunos artistas como Luis Miguel, Paul McCartney, Vicente Fernández, Caifanes, entre otros.

“Este año será de muchas sorpresas para varias personalidades de la farándula, veo que también hay muchos triunfos para México; en el tema de Luis Miguel, él cierra un capítulo con su familia, y encuentra a su madre este año, al parecer las cartas me revelaron que su madre está viva, y la señora está en un convento en la frontera de Suecia con Italia, entonces muestra que tiene como problemas mentales la señora, pero dice que habrá un reencuentro entre ellos dos, y finalmente pueden cerrar ese capítulo, por ese lado eso es muy importante para Luis Miguel, porque eso simboliza una oportunidad para que él pueda sanar y vuelva a abrirse y entregarse más en un punto sentimental, además tendrá un hijo más”, vaticinó Tavares respecto a El Sol.

Respecto a la demanda que Star Productions (empresa que representa a Alejandro Fernández) interpuso contra Luis Miguel por incumplir el contrato para realizar una gira juntos, Tavares dijo que Luis Miguel sí pagará la demanda, pero “ya no quiere cantar más, está como cansado de ese movimiento de trabajo, no le veo mucho interés en su trabajo ya, veo que él tiene un buena reserva de dinero, no lo veo en bancarrota, veo en las cartas que en cuanto a su salud tiene problemas de Parkinson, y pierde la voz”.

La clarividente, quien saltó a la fama, siendo conocida en Los Ángeles como la vidente de las estrellas de Hollywood, dijo a este diario que uno de los grupos más famosos del rock mexicano, Caifanes, volverá a tener en sus filas al guitarrista Alejandro Marcovich: “regresa Marcovich a Caifanes el próximo año, también van a traer un integrante nuevo a la banda, sacarán un nuevo disco porque renuevan un contrato, el material nuevo ya está escrito, pero no grabado”.

De quien también la clarividente auguró el futuro fue del cantante Alejandro Fernández, quien “sacará nuevo material, eso lo vi hace unos días, el material discográfico que sacará será muy exitoso, brillará nuevamente, saldrá en todos los medios, lo que también vi en las cartas fue que él asistía a un funeral, y perdía a un padre, regresé a consultar las cartas y vi que don Vicente Fernández se nos va a ir”. Finalmente, Deseret Tavares adelantó que el ex Beatle Paul McCartney regresará a nuestro país para ofrecer un concierto: “regresa a México, él es muy apasionado por este país tiene tres giras más fuertes, tendrá mucho tiempo entre cada una de ellas, tendrá una salud estable”, concluyó.