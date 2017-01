Alertan de falsos gestores que tramitan recursos del SAR 92

Se aprovechan de adultos mayores

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre una forma de engaño en el que supuestos gestores se aprovechan de adultos mayores con la promesa de recuperar los recursos del SAR 92.

“Lo anterior puede recrudecerse ante el anuncio del Programa Nacional de Devolución de Recursos del SAR, que tiene como objetivo devolver a 3.2 millones de adultos mayores el dinero que acumularon en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR)”, indicó el organismo supervisor.

En un comunicado, refirió que en días recientes, atendió a varios usuarios que aseguraron que falsos gestores se acercaron con la promesa de ayudarles a gestionar de forma rápida la devolución de su dinero del SAR 92, a cambio de una remuneración.

Para ello, solicitaron datos personales como la Clave Única de Registro de Población (CURP) y después de la supuesta gestión, los estafadores otorgaron a los adultos mayores una carta apócrifa del Banco de México (a pesar de contar con un logo y un sello que aparenta ser del Banco Central).

En dicha carta se señala que la devolución de los recursos ya procedió y el dinero quedará transferido a su cuenta individual de su Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) en el siguiente corte de mes, asegurando que los fondos están a su disposición.

Por ello, la Condusef hizo un llamado a la población que desee retirar sus recursos del SAR 92, a evitar caer en este tipo de engaños que sólo tienen la finalidad de obtener un beneficio económico, cuando en realidad el trámite correcto es seguro y sencillo.

Resaltó que el trámite para obtener los recursos del SAR 92 es totalmente gratuito y sólo se requiere estar registrado en una Afore, haber cotizado en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) entre mayo de 1992 y junio de 1997 o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) entre mayo de 1992 y diciembre de 2007.

Además, se requiere contar con un Expediente de Identificación del Trabajador actualizado que será generado por la Afore con información del trabajador, su identificación oficial y su comprobante de domicilio.

“Si tienes 65 años o más, cotizaste en el IMSS y todavía no has retirado tu dinero, puedes llamar a SARTEL al 01 55 13 28 50 00 y seleccionar la opción Uno y un asesor te atenderá, para lo cual es importante tener a la mano: Número de Seguridad Social (IMSS), correo electrónico, y dar tu nombre completo, fecha de nacimiento, domicilio particular y tu número telefónico, ya sea fijo o celular. En pocos días, tú Afore se pondrá en contacto contigo”.