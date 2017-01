Urgen más recursos a la Policía Cibernética

Víctor Sánchez Baños

Tras el ataque que un jovencito hizo contra sus compañeros en una escuela secundaria de Monterrey, Nuevo León, surgen todo tipo de “puntadas” para evitar ese tipo de tragedias. Sin embargo, se pierde de vista el fondo y trasfondo. Pretenden quitar o evitar responsabilidades de los mecanismos de comunicación masiva, de los tiempos modernos.

El ataque había sido anunciado a través de Facebook, en el seno de grupos que quieren hacerlos pasar inadvertidos a la sociedad. Con un pensamiento viejo e ignorante de las nuevas tecnologías, tanto la clase política como muchos padres de familia, no quieren voltear y ver lo que hacen sus hijos en redes sociales, donde abundan criminales y seres humanos de poca ralea que buscan hacer el mal a niños y jóvenes.

Aquí es donde la Policía Cibernética, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza Renato Sales, debe tener mayor presencia. Desafortunadamente, el área de inteligencia cibernética no cuenta con el personal suficiente, ni los recursos para poder detectar el mundo páginas que son peligrosas para niños y jóvenes en el país; aquellas que sirven de gancho para atraer jóvenes para abusos sexuales; defraudadores, entre otros muchos delitos que atentan contra los más débiles.

Con el fortalecimiento de las llamadas redes sociales, crecieron los pillos y sabandijas que quieren aprovecharse o, simplemente, dar rienda suelta a sus bajos instintos. Por ello, es necesario fortalecer esa Policía Cibernética con más personal especializado, al mismo tiempo de establecer mejores nexos con las policías ministeriales para que los delitos cibernéticos detectados por ese organismo sean perseguidos de oficio.

Hay mucho camino por recorrer y apenas estamos gateando en el desarrollo de mecanismos de protección en la red de redes. No hay un peso que debe escatimarse en proteger a los más débiles de la comunidad.

PODEROSOS CABALLEROS.- HSBC se propuso en tres años mejorar su operación en México. En 2016 logró ganancias y ahora busca duplicar su presencia. El banco planea ampliar sus operaciones de banca al menudeo, algo que ha desaprovechado, pese a su gran presencia de sucursales y redes de cajeros. La estrategia del líder de ese banco en México, Nuno Matos, el primer cambio será aumentar su participación en el mercado mexicano y destaca como su producto insignia el dedicado a la nómina. *** DCO Aviation Solutions, es una administradora de servicios aéreos, con aeronaves y helicópteros; desde mantenimiento hasta reportes que requieren las autoridades, nos comentó el capitán Juan Antonio Cruz, director de esa compañía, quien agregó: “no tenemos nada que ver con aviación comercial. Los servicios son exclusivamente para corporativos y servicios de taxi y hasta ambulancia aérea”. *** Fue Alejandro Encinas la manzana de la discordia para las alianzas entre el PAN y PRD en el Edomex y en Coahuila. Sin bases ideológicas, PAN de Ricardo Anaya, y PRD de Alejandra Barrales, sólo quieren sacar el PRI de las gubernaturas. Lo acusan de corruptos, pero cabe la pregunta: ¿entre los azules, amarillos o el resto de los partidos, no hay corruptos? Se necesitan propuestas sólidas y no el cambiar de manos del poder únicamente. Eso no genera ningún beneficio al electorado. Todo seguiría igual. *** Por cierto, en el PAN Anaya busca negociar con Ulises Ramírez en el Estado de México, con el fin de que ese partido llegue unido a las elecciones de junio. Por cierto, parece que Felipe Calderón le metió el pie a Josefina Vázquez Mota para bloquear su candidatura al Edomex. Y, Anaya escucha y atiende al ex presidente.

AL FINAL DE CUENTAS: Por un incumplimiento en un esquema de Factoraje Financiero, a mediados del año pasado Fitch Ratings ajustó a la baja la calidad crediticia del municipio de Coatzacoalcos, bajo la presidencia de Joaquín Caballero Rosiñol. El factoraje fue contratado con Banco Santander por hasta 20 millones de pesos. Sin embargo, el desarrollo financiero del municipio se ha visto mermado en los últimos años lo que disminuyó el ahorro interno, lo que limitó la liquidez administrativa. Coatzacoalcos presentó un saldo de deuda directa por 154 millones de pesos. Al cierre de 2015, el pasivo no bancario sigue superior a las disposiciones de efectivo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA.- A través del concurso de dibujo “Con la FUERZA de Todos Conseguiremos un Mundo Mejor”, la farmacéutica japonesa Takeda conmemoró seis años de su participación en la Cruzada Contra la Anemia, organizada por Un Kilo de Ayuda. De esa manera Takeda donó 200 mil tratamientos para combatir la anemia que, según la Encuesta Nacional de Salud 2012, padece el 38% de niños mexicanos entre 12 y 23 meses.

