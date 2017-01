Peña Nieto cancela su visita a la Casa Blanca

Reitera su voluntad de cooperación

El presidente Enrique Peña Nieto no asistirá a la reunión de trabajo en la Casa Blanca con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, la cual estaba programada para el próximo martes.

En su cuenta de Twitter @EPN anunció: “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, precisó.

En un segundo tuit escribió que “México reitera su voluntad de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.

Previamente, por la mañana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había amagado con cancelar la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto si México no paga el muro.

En su cuenta de Twitter, el magnate aseguró que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México de 60 mil millones de dólares debido a un “acuerdo unilateral desde el comienzo del TLC”.

Agregó que si México no está dispuesto a pagar por el muro que “es un mal necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión (con el presidente Enrique Peña Nieto)”.

Aunque en un principio Peña Nieto había mantenido la intención de acudir a la reunión a pesar de las declaraciones de Trump, quien insistía en la construcción del muro y en un pago por parte del gobieno mexicano, finalmente decidió anularla.

La cancelación del encuentro era previsible, no sólo después de ese comentario, sino tras la avalancha de críticas recibidas por Peña Nieto en su país desde el miércoles por no suspenderlo.

Algunos líderes políticos opositores calificaron incluso de “humillación” que Trump amenazara con cancelar la cita e insistieron al mandatario mexicano en que no asistiera a la Casa Blanca.

A pesar de estas reacciones, Washington ha afirmado que buscará programar otra reunión entre el presidente de EU y su homólogo mexicano.

Dirigentes políticos, intelectuales y ciudadanos celebraron la decisión del presidente de Enrique Peña Nieto de cancelar su visita y llamaron a formar un frente común. “¡Bravo, @EPN (Enrique Peña Nieto)! México merece dignidad y respeto, no podemos dialogar donde no existe ninguno de los dos”, señaló el ex presidente Vicente Fox en Twitter.

El senador Miguel Barbosa consideró “correcta” la decisión del mandatario, quien -dijo- no podía “exponerse a ser agredido”, y pidió “una posición común frente a lo que hoy son nuestros adversarios”.

“Digámoslo sin cortapisas, son nuestros adversarios, Donald Trump se ha constituido como el enemigo de México”, afirmó el legislador, quien agregó en una reunión con senadores del PRD que apoyarán al gobierno “sin restricciones, sin regateos (…) cuando encabece una política de Estado en esta grave crisis”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Javier Bolaños, dijo al gobernante que no está solo en “estos momentos definitorios” y llamó a establecer un frente común para defender al país ante las acciones de Trump.

Andrés Manuel López Obrador exhortó a Peña Nieto a que convoque a expertos para que elaboren una demanda contra EU por “violación a derechos humanos”.

Es necesario acudir a tribunales internacionales para defender los derechos de los migrantes cuanto antes e impedir que el gobierno de Estados Unidos maneje la agenda o tome la iniciativa, dijo el político, quien ofreció a Peña Nieto el apoyo de Morena ante la agresión del extranjero. El historiador Enrique Krauze celebró la cancelación del encuentro a través de Twitter y aseguró que “es hora de recorrer las dos fronteras y repudiar el muro”. “Trump no quiere respeto: quiere sumisión. No debemos ceder ni ahora ni nunca”, apuntó tras recordar que “México ganó una negociación clave con Estados Unidos en 1877 por ser firme y digno”. Su colega Héctor Aguilar Camín dijo a Radio Fórmula que lo que le falta al presidente Peña Nieto “es establecer con claridad la posición de México y sostenerla”.