Analiza Trump impuesto de 20% a importaciones procedentes de México

Pretende pago de muro en ley fiscal de EU

En línea con la intención de salirse del TLC, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, analiza un proyecto que pretende fijar un impuesto del 20 por ciento sobre todas las importaciones procedentes de México para costear el muro.

“El plan que está tomando forma en este momento es usar una reforma fiscal exhaustiva como medio para gravar las importaciones de los países con los que tenemos un déficit comercial, como México”, afirmó el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.

Este tipo de plan es conocido como Impuesto de Ajuste Fronterizo (BAT, por sus siglas en inglés), y en la actualidad es utilizado por 160 países en el mundo, entre ellos México,

“Probablemente somos el único gran país que no trata sus importaciones de este modo. Esto nos pondría a la par con las políticas que otros países del mundo usan para importar nuestros productos”, aseveró Spicer.

No dio detalles sobre el impuesto, ni explicó cómo funcionaría, simplemente dijo que sería el comienzo de un proceso que forma parte de la reforma fiscal que planea Trump.

“Si pones un impuesto del 20 por ciento a 50 mil millones de dólares en importaciones obtienes 10 mil millones de dólares al año, cantidad con la que fácilmente se pagaría el muro. “Actualmente nuestra política es gravar las exportaciones y permitir que las importaciones fluyan libremente, lo cual es ridículo”, dijo Spicer.

El portavoz añadió que es algo con lo que han estado trabajado con ambas cámaras y que respetaría a los contribuyentes estadounidenses, que no pagarían nada.

Más tarde, sin embargo, Spicer dijo a NBC que el impuesto del 20 por ciento no es una propuesta de politica formal, sino sólo una opcion entre muchas.

De cualquier forma, la adopción del BAT, y la reforma fiscal, son medidas que tendrían que pasar por la aprobación del Congreso, y no podrían ejecutarse sólo mediante un decreto presidencial.

Cabe mencionar que este impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), firmado por Estados Unidos, Canadá y México hace más de dos décadas.

El miércoles, el Donald Trump firmó un decreto con el que autorizó la construcción de la valla fronteriza y la desaparición de las “ciudades santuario”.

El mandatario viajó este jueves a Filadelfia para asistir a la cita invernal presidencial con congresistas republicanos.

Desde ahí, enumeró los decretos que ha firmado en los últimos días, los cuales, aseguró, buscan restablecer la ley y el orden, proteger a los estadounidenses, y devolverles el poder y sus trabajos.

“La falta de seguridad es una amenaza sustancial. La mayoría de la inmigración ilelgal proviene de la frontera sur. He dicho muchas veces que el pueblo de Estados Unidos no pagará por ese muro, he sido muy claro con México (de que pagarán).

“El TLC ha sido un desastre para Estados Unidos, nos ha costado 60 mil millones de dólares anuales sólo contando el déficit comercial con México, y sin mencionar miles y miles de trabajos y plantas perdidas, ni el costo que tienen que pagar los contribuyentes por la inmigración ilegal.

Las afirmaciones de Trump tuvieron lugar luego de que Enrique Peña Nieto anunciara desde su cuenta de Twitter que informó a la Casa Blanca que canceló su visita del próximo martes 31.

Más temprano, también desde Twitter, Trump dijo que si México se negaba a pagar el muro, que calificó de necesario, entonces debería cancelarse la reunión.

Un día antes, Trump firmó dos decretos migratorios, uno de los cuales establecer la construcción de un muro en la frontera, que inicialmente sería pagado por Estados Unidos, pero reembolsado luego por México.