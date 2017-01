Rosy Arango lanza calendario lleno de arte y prepara nuevo disco

La cantante, conocida como “La rosa mexicana de la música”, celebra que jóvenes se estén sumando al rescate de la tradición nacional

Arturo Arellano

Rosy Arango, también conocida como “La rosa mexicana de la música”, es una intérprete y modelo que lleva siempre muy en alto las tradiciones de nuestro país, es por ello que este arranque de año lo celebra con el lanzamiento de un calendario artístico, en el que posa sensualmente con body paint y paisajes inspirados en el tradicional juego de lotería de las ferias mexicanas. Lo mismo anunció que ya se encuentra trabajando en un nuevo material discográfico, el cual la llevará de gira a Europa y por supuesto gran parte de México, celebrando que la mayoría de su equipo es gente joven interesada por la música tradicional mexicana.

Bella por dentro y fuera, Rosy Arango platicó en entrevista con DIARIO IMAGEN, dando detalle de sus planes para este año. “El 2016 fue increíble, tuve la oportunidad de abrirle sus conciertos a mi ídolo Lila Downs, de modo que este nuevo año tenía que empezar con mucha fuerza, es por ello que ya nos estamos alistando con una nueva producción, en la que empezó a trabajar Rodrigo Cuevas como productor, ahora como coproductor se suma Celso Duarte, que es parte de la dirección musical de Lila (Downs) y hacemos un disco con mariachi en el que lo fusionamos con instrumentos tradicionales, como la tuba sinaloense, la marimba chiapaneca, el arpa veracruzana y lo más bonito es que tenemos canciones inéditas”.

En ese mismo tenor agregó que “en la misión de rescatar la música mexicana, independientemente de la investigación y la promoción también está el dar espacio a los temas inéditos, abrir la puerta a canciones que hablen de un México visto desde otra óptica, dos de los compositores que me han dado canciones nuevas son Gao de la Cruz, con ‘Mi nombre es México’, y Roxana Río, que es una compositora veracruzana. Ha pasado algo muy curioso en este disco y es que si bien aún no está listo ya pude presentar ‘Mi nombre es México’ que canté en ‘Fiesta Méxicana’ del Canal 2, donde me preguntaron qué quería cantar, yo ya no quería cantar ‘Viva México’ o ‘México Lindo’ no porque no me gusten, sino porque es momento de atrevernos a ver un México distinto”.

Algo similar sucedió después con “La guapachosa”, de Roxana Río, tema que engalanó la Procesión de Catrinas en Paseo de la Reforma, del que Rosy Arango fue madrina. “Caminamos todo Paseo de la Reforma y fue una gran experiencia, me pidieron una canción mexicana y pensé en esta de Roxana, es un huapango con armonía tradicional de este género, pero cuya letra es la narración de una ofrenda vista desde el perfil de una mujer actual”.

Del calendario que también está presentando Rosy Arango, comentó “es un trabajo experimental de muchas personas, entre ellos Helguera, el ilustrador mexicano de los años 50’s que hacía calendarios y almanaques, como hacía de todas las mexicanas algo sexy, así que todo esto resultó en algo pin-up a la mexicana. Cuando mandé el calendario a maquilar, una empresa de amortiguadores me dijo que me querían comprar los primeros mil y de ahí salió para otra maquila, tener para regalar y vender en mis shows, buscando exaltar la mexicanidad, que el día de mañana no me dé pena que lo vea mi madre o mis nietos”.

Rosy Arango, quien tiene una hermosa voz, adelanta que este año con el lanzamiento del calendario y el nuevo disco próximamente, emprenderá una gira por México y Europa. “A mí me daba cierto miedo salir, pero un día me invitaron a Colombia y le dije al promotor que a mí no me conocían allá, pero me contestó con algo que me enamoró, me dijo ‘Rosy te van a concer ahora que te miren, pero van a ir, no por ti, sino por tu música, tu tradición y tu país’, yo sentí maravilloso y nos fuimos a Colombia, con gusto pude ver que a la gente le encanta el mariachi. A todos los países que he tenido la fortuna de viajar quieren mucho nuestras tradiciones, incluso con los mismos ‘güeros’, hice una gira en Estados Unidos con un festival y sorpresivamente la organización nos ponía siempre al final: ‘Si ponemos a México primero, el teatro se va a vaciar’ me decian y eso que estaba el espectáculo de Japón, los chinos, turcos, con cosas impresionantes. Ahora más que nunca los mexicanos debemos demostrar de qué estamos hechos, y estamos hechos de cultura, tradición, amistad, hermandad y estamos más vivos que nunca”, finalizó Rosy Arango.

