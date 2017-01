Valentina O.H. inspira con El señor del mar

Una novela autobiográfica impactante sobre dos muertes, un nacimiento, el síndrome de Down, dos familias y la victoria de una mujer que parecía haberlo perdido todo

Arturo Arellano

Valentina O.H. nació en la Ciudad de México donde ha vivido la mayor parte de su vida, estudió Administración de Empresas y ahora es master en Programación Neuro-Lingüística (PNL), Instructora de Aprendizaje Acelerado y Guía Montessori. La educación y el autoconocimiento profundo del ser humano es su vocación y pasión diaria, herramientas con las que se estrena como escritora dando a luz su primera novela autobiográfica “El señor del mar”, una novela basada en hechos reales.

Para describir parte de este proceso de superación y éxito, Valentina concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN: “vivía en California, tenía un hijo de cuatro años y vivía muy cerca de mi hermana, todo iba bien hasta que un día mi hermana me dice que le duele la cabeza, fue muy extraño y esa misma noche fallece, mi hermana tenía una hija de un año y otra de dos, en esa conmoción de emociones, yo quería actuar bien para mi hijo, pero creí que una parte de mí había muerto. Mi hermano mayor nos ayudó mucho, nos puso en un pódium, como en Alcohólicos Anónimos y quería que sacáramos todo lo que sentíamos”.

Aseguró que su hermana constantemente le hablaba de un señor del mar, cosa que no entendió sino hasta el año siguiente de que falleció “tal como ella me lo decía, llega una persona del mar, un hombre bueno, trabajador, y con mi hijo parecían almas gemelas, él, mi hijo y yo logramos una familia de dos años, me embarazo de él y me dicen que la niña tiene síndrome de Down, es entonces que mi esposo se pierde, entra en depresión, yo iba saliendo de una, no medí la fatalidad de su depresión y fallece a las dos semanas de que nos dan la noticia de mi bebé. Fue durísimo, un duelo muy complicado, mi hija nació además con problemas en el corazón y es donde nace mi necesidad de escribirlo, mi terapeuta me recomendó que lo hiciera”.

Un año después de lo anterior decide publicarlo “me lo aventé de principio a fin, lo leí cuándo lo encontré entre cajas, pero ahora tenía mucha esperanza y pensé que era una supernovela y me dieron la oportunidad con la publicación de llevar un mensaje el de vivir nuestros retos con la rectitud necesaria, que los aceptemos, el libro salió en diciembre y la gente me escribe mucho, me cuentan sus historias, es una experiencia increíble. Se trata de poder sacar la emoción con libertad, porque la gente se reprime y se debe vomitar la emoción, el dolor y el sufrimiento, para después, conectarte con tu fe, cualquiera que sea, en mi caso Dios, contactarme con la gratitud, esa fue la herramienta más fuerte, además del perdón, más que perdonar a alguien, soltar las cosas y a las personas”.

El mayor regalo de esta experiencia según Valentina “es que me digan que el libro es una historia de esperanza, porque hay dolor de diferentes formas, y que te digan que les da fuerza para salir adelante. Me encantaría hacer una segunda parte, en la que se diga que soy verdaderamente feliz. Es a través la vulnerabilidad, es abrir de nuevo el corazón, no se te quitan las heridas, pero ya no te duelen, es estar consciente de la herida, se genera un balance. Me siento una mujer afortunada y no aceptaría algo menos, bajo cualquier circunstancia hay que vivir el presente, enfocarnos y no entrar al fatalismo, eso no nos prepara, hay que ver que podemos hacer hoy, disfrutarlo y cuando llegue la dificultad sabremos que hacer”, concluyó.