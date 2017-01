El relato

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Hacia fines de la semana pasada, cuando un Twit de Donald Trump provocó la casi ruptura de México con EU, en las oficinas centrales de la Casa Blanca estaban sentados a la mesa, café de por medio, los principales colaboradores del mandatario norteamericano con Luis Videgaray, Ildefonso Guajardo y Carlos Sada.

De acuerdo a un relato hecho de viva voz por Videgaray en el programa de ayer de Carlos Loret de Mola en Televisa, el trato, los temas, y las perspectivas del encuentro eran inmejorables.

Lo que ocurrió en minutos, dejó en claro, dice Videgaray, que existe una profunda falta de coordinación e improvisación entre el presidente Trump y su equipo de mayor nivel.

Al cancelarse la visita del presidente Enrique Peña Nieto a Washington y darse la impresión de una ruptura los dos equipos, el de EU y el de México, decidieron mantener cercanía y diálogo.

¿Por qué hacerlo? Lo explica así Videgaray:

“… aquí lo importante es que tenemos una relación muy importante para México, que es muy importante económicamente, socialmente; es nuestro vecino, queremos tener una relación en el interés de los mexicanos pero respetando los principios y las cosas que nos interesan…”

P.- ¿Cómo negociar con alguien tan impredecible como Donald Trump?

“No tenemos nosotros la facultad de escoger la personalidad, las características de quien gobierna a un país vecino, nuestro principal socio comercial… tenemos que sentarnos a la mesa, tenemos que hacerlo con convicción, con claridad, con estrategia y eso es algo que estamos haciendo, sin duda es un reto para nosotros, y para todo el mundo la interacción con el nuevo gobierno de los estados unidos… ahora, lo que quedó sin duda claro es que México tiene límites y que México está dispuesto a decir que no cuando el orgullo nacional, la dignidad nacional se ven amenazadas como claramente ocurrió en estos días…

“No se rompió el diálogo, hablaremos por vía telefónica, pero no descarto que en los próximos días tengamos reuniones con los funcionarios de la administración…

“Es una relación extraordinariamente importante, de la relación con EU dependen millones de empleos en México, dependen millones de dólares que llegan a los mexicanos más pobres a través de las remesas…

“No, no nos podemos dar el lujo, simplemente no nos podemos dar el lujo de levantarnos abruptamente de la mesa y romper conversaciones… marcamos nuestros límites, fuimos firmes, claros, quizá para sorpresa de ellos, pero vamos a seguir en el diálogo porque eso es lo que le conviene a México…”

Ante la exigencia de ir a otros mercados, a China por ejemplo, para sustituir nuestra dependencia de EU, Videgaray explica:

“Con China tenemos una muy buena relación, pero no se nos olvide que a China le exportamos al año poco menos de 5 mil millones de dólares y a EU le exportamos eso en día y medio…

“Nuestras exportaciones a EU son más de 300 mil millones de dólares al año, y eso lo tenemos que poner en perspectiva cuando hacemos esas afirmaciones.

Sin detrimento de que tenemos que tener una mejor relación con China, hay que tener en cuenta una dosis de realidad, porque nuestro principal socio comercial, al que hoy le exportamos más del 80 por ciento es a EU”.

Por lo demás, Videgaray comenta que su primer encuentro con el primer círculo de nuevos funcionarios de la Casa Blanca, fue de lo mejor.

“Tuvimos interacción con los principales funcionarios de la Casa Blanca, el jefe de la oficina de la presidencia… con el asesor estratégico del presidente Trump, con su asesor principal, con el asesor de seguridad nacional, y con el equipo económico de la Casa Blanca…

“Creo que como todo gobierno que está empezando, estuvimos en el tercer y cuarto día de la administración, y ellos están apenas llegando y las oficinas todavía no tienen cuadros, no tienen fotos de las familias, están ellos apenas conociendo el espacio y están empezando a trabajar y lo importantes es que los estamos empezando a conocer y ellos nos están empezando a conocer…”

P-… pero mientras tanto estaba Trump Twitteando lo que Twitteo…(que o México pagaba el muro o mejor que ni fuera Peña Nieto).

“Es que así fue, yo lo decía en la conferencia de prensa, fueron dos días de profundas contradicciones… por un lado un trato notable, así fue, y por el otro estas expresiones vía twitter del presidente de Estados Unidos que son absolutamente inaceptables para los mexicanos…

“Te cuento una anécdota (dijo Videgaray a Loret): estábamos el jueves en la mañana con el equipo de la Casa Blanca planeando como podría ser la visita del Presidente Enrique Peña Nieto, estábamos viendo aspectos de protocolo, logística, de temas cuando estando ahí, en esa reunión, nos dicen a ellos y a nosotros lo que se había publicado en Twitter esa mañana…

“Eso nos pone de manifiesto las contradicciones, las evidentes fallas de coordinación que existen en ese equipo… estábamos ahí en la Casa Blanca, hablé con el Presidente de México, me dio la instrucción clara de transmitir a la Casa Blanca (a Trump) que él no asistiría a la reunión… si la condición era de que México pagara el muro para asistir a la reunión, pues no teníamos mucho que decidir… era obvia la respuesta y la dimos de inmediato…”

El secretario de Relaciones Exteriores comentó que se quedó un rato en la Casa Blanca, hablando de las pocas alternativas que les dejaba el Twit de Trump, y advierte:

“Con quienes estaba yo tengo la impresión, esa es mi lectura, claramente fueron también sorprendidos por el mensaje del presidente Trump…”

P.- ¿Ofrecieron una disculpa?

“A nivel personal, sí… a nivel de personas no de gobierno…”, responde Videgaray.

A partir de todo lo ocurrido hasta hoy, Luis Videgaray reconoce que hay incertidumbre y temor entre los diversos grupos de la sociedad mexicana. En los empresarios no hay claridad sobre el futuro de sus empresas. Se han parado las inversiones. Los proyectos.

Entre los mexicanos se teme por el desempleo. Entre los migrantes, por las deportaciones.

Pero afirma que a nivel de gobierno no existen dudas: “hay que tener mucha claridad en nuestros principios, y lo tenemos; claridad respecto de nuestros objetivos, también los tenemos… y debemos tener límites”

P.- ¿Cómo después de este episodio se cocina una llamada entre los dos presidentes?, interroga Loret

Videgaray explica que una vez decidida la suspensión de la visita de Peña Nieto, los equipos conversan sobre las opciones que tienen enfrente y acuerdan la llamada telefónica que se da al día siguiente entre Trump y el presidente de México.

“El presidente Trump repitió muchas de las cosas que dice cuando habla de la relación con México: del comercio, de la migración… habló mucho del déficit comercial…

“El presidente Peña la dio una visión distinta. Una buena parte de la llamada fue intercambiar puntos de vista de lo que es la relación, y acordaron que se puede llegar a un mucho mejor resultado a partir de una negociación conjunta, que tomando medidas unilaterales… ese creo fue el acuerdo más importante…”

Por lo pronto no hay fecha para un encuentro entre ambos presidentes.

