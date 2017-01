Los de Gali

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

El primer minuto del miércoles próximo tomará posesión el nuevo gobernador de Puebla, José Antonio (Tony) Gali Fayad, quien asume el cargo, luego de haber triunfado en los comicios del ya lejano cinco de junio.

Gali Fayad se sabe es una extensión del gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, quien dedicará su tiempo para intentar convertirse en el candidato panista a Presidente de la República.

La relación Moreno Valle-Gali Fayad es ampliamente conocida y ante todo, el gobernador saliente necesitaba uno de los personajes más cercanos a su afecto para cubrir su salida y no crearle conflictos que puedan entorpecer su imagen con rumbo al 2018.

Por eso, el seleccionado fue Gali Fayad, quien funcionó como secretario de Infraestructura y alcalde de la capital y se espera continúe por el mismo rumbo como gobernador por un lapso menor a los dos años.

La continuidad del gobierno y obra de Moreno Valle se da por hecho, tanto así que Gali Fayad ratificó en los mismos cargos que tuvieron en la administración saliente a diversos personajes, cercanos todos ellos del aspirante presidencial.

Cinco secretarios del gabinete morenovallista repiten en los mismos sitios en los que estuvieron los últimos meses del gobernador saliente:

Diódoro Carrasco Altamirano, secretario de Gobierno; Patricia Vázquez del Mercado, Educación; Gerardo Islas Maldonado, Desarrollo Social; Rodrigo Riestra Piña, Desarrollo Rural y Roberto Trauwitz Echeguren, Cultura y Turismo.

Diódoro Carrasco Altamirano fue secretario de Gobernación en la administración presidencial de Ernesto Zedillo Ponce de León y antes gobernador de Oaxaca, senador y diputado federal, pero también coordinador del Consejo Político de la campaña presidencial de Josefina Vázquez Mota.

La experiencia política de Carrasco Altamirano lo llevó a convertirse en el estratega de Rafael Moreno Valle, por lo que de la representación del gobierno de Puebla en la Ciudad de México, Moreno Valle se lo llevó como secretario de Gobierno y ahora repite, manteniéndose como uno de los políticos más cercanos a la estrategia de Moreno Valle.

Diódoro podría ser el coordinador de la campaña interna de Rafael Moreno Valle, pero prefiere mantenerse detrás del escenario, dejando el espacio necesario para que sea un panista el que desarrolle esas funciones.

El ex gobernador de Oaxaca sabe de los celos políticos de muchos que censuran el que Moreno Valle, un ex priísta, busque la nominación del PAN a la Presidencia de la República y verían mal también que su coordinador de campaña sea otro ex priísta, como es el caso de Diódoro, quien tampoco se ha afiliado al PAN.

A pesar de la supuesta distancia que tendría que establecerse por su desempeño en el nuevo gobierno, Carrasco Altamirano se mantendrá como uno de los principales asesores en materia política y de estrategia de Moreno Valle.

Otro personaje político sumamente cercano a Moreno Valle es quien seguirá operando como secretario de Desarrollo Social en la administración de Gali Fayad, Gerardo Islas Maldonado, quien aporta la juventud y pujanza de los jóvenes, aunado a la experiencia tenida en el tiempo en que fungió como titular de Desarrollo Social en el gabinete de Moreno Valle.

Islas Maldonado mantiene también la cercanía con Moreno Valle y como en el caso de Diódoro se mantiene como uno de los estrategas del gobernador saliente.

En la Secretaría de Educación Pública del gobierno de Tony Gali, se mantiene Patricia Vázquez del Mercado, quien fungió en ese cargo con Rafael Moreno Valle. Ella asumió el cargo en los últimos meses del gobierno de Moreno Valle, ya que antes fungió como subsecretaria de Educación Media Superior y antes directora de Proyectos Especiales de la misma dependencia.

Rodrigo Riestra Piña, se mantiene como secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial en el gabinete de Gali Fayad.

En la Secretaría de Cultura y Turismo se mantiene en el gobierno de Tony Gali, Roberto Trauwitz Echeguren, quien estuvo al frente de la misma dependencia en el último tramo del gobierno de Moreno Valle.

Esos cinco personajes son herencia del gobierno de Rafael Moreno Valle al de Gali Fayad.

Pero también el nuevo gobernador de Puebla designó a los nuevos hombres y mujeres que lo acompañarán en los menos dos años de su gobierno.

El nombre más destacado es el de Javier Lozano Alarcón, otro ex priísta que fue designado jefe de la Oficina del Gobernador y quien siente que esa posición le queda idónea para buscar el respaldo necesario y en menos de un año escalar hacia la nominación al gobierno del estado. Lozano Alarcón ha sido dos veces candidato a cargos de elección popular en el estado de Puebla, perdiendo en ambas, aunque por distintos partidos. Primero fue por el PRI candidato a diputado federal y perdió, después candidato del PAN al Senado de la República y también perdió.

Para la Secretaría de Finanzas fue designado Raúl Sánchez Kobashi, ex administrador del SAT y quien también se desempeñó en la Administración General de la Auditoría Fiscal Federal y subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública.

José Villagrán Robles será el nuevo contralor del estado; Michel Chain Carrillo, secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico; Martha Vélez Xaxalpa, secretaria de Infraestructura, Movilidad y Transporte; Arely Sánchez Negrete, secretaria de Salud y Jesús R. Morales Rodríguez, secretario de Seguridad Pública.

En la Consejería Jurídica fue designado Armando López Aguirre, quien es maestro en Ciencias Penales y Criminalística y ha desempeñado cargos dentro de la iniciativa privada, como es Banamex.

Con este equipo inicia su aventura de gobernar poco menos de dos años, José Antoni Gali Fayad, habrá que ver cuántos de ellos culmina o se suman a la campaña de Moreno Valle.

ramonzurita44@hotmail.com